Jubilados de la policía municipal de Chacao le hacen un llamado público al Alcalde Gustavo Duque

14 de septiembre de 2020.- Los jubilados y pensionados de la policía municipal de Chacao le hacen un llamado público al Ciudadano Alcalde de Chacao, Gustavo Duque.

"Quienes entregaron sus años productivos a esta institución solicitan tener una reunión de carácter urgente con la finalidad de tratar y buscar soluciones a los siguientes planteamientos: Seguro HCM, el seguro funerario, la adquisición de las medicinas, los montos de las jubilaciones, ya que en las condiciones en las que nos encontramos en la actualidad vulnera nuestros derechos laborales y humanos" manifestaron los jubilados.

También le recuerdan al Sr. Alcalde que se comprometió ante la Asociación de jubilados a intentar que se acercaran al pago del personal activo en relación a bonos, ya que en la realidad el salario ha sido bonificado y los pensionados se encuentran excluidos de este tipo de "beneficio" contractual.

"Nosotros los jubilados y pensionados somos los más vulnerables, no nos toca bono, como por ejemplo el bono que depositaron la semana pasada a los trabajadores de la alcaldía y institutos adscritos a la misma y los jubilados y pensionados no fuimos tomados en cuenta", comentan.

Expresaron estar al tanto que la vulneración de los derechos laborales y salariales es un tema que atañe a toda la clase trabajadora en general, pero que son optimistas en cuanto se pueda llegar a un acuerdo con el alcalde, lo emplazan a que cumpla con el compromiso que hizo con quienes dedicaron su juventud a prestar servicio de calidad en el municipio que fue famoso por su ejemplo de ciudadanía, en lo que la policía de Chacao jugó un rol fundamental "No nos merecemos esta indiferencia ante esta situación. Queremos salir del maltrato que significa no tener un monto por jubilación que no cubra ni tan siquiera el costo de la canasta alimentaria y mucho menos se nos garantice el derecho a la salud", culminan.

Dejan sus números de contacto con la esperanza de que se realice la necesaria reunión y se honren los compromisos que adquirió el Alcalde Duque.

Jexaul Presidente Jubilados

0412-5662773

Lic Mary Restrepo

0426-5541371

Miralia Madriz

04242164199