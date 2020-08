(VIDEO) Trabajadores petroleros en Anzoátegui y Caracas protestaron para exigir sus derechos laborales

25-08-20.-Puerto La Cruz.- Las acciones que los petroleros de Anzoátegui emprendieron en las protestas el pasado 15 de julio, prosiguieron este martes, en Puerto La Cruz, con una concentración en el elevado porteño y que culminó frente a la sede del Ministerio Público.Según denunciaron, llegó la hora de la radicalización de estas actividades, toda vez que “prosiguen en Petróleos de Venezuela, PDVSA, la actitud hostil, represiva, de persecución, de burla y humillación contra los trabajadores, por eso pedimos al presidente Nicolás Maduro una asamblea para debatir la restituciòn de sus derechos laborales. No tenemos nada que discutir con subalternos ni con Tareck, Asdrúbal, Piñate. Con Maduro debe ser el debate”.Solicitaron en la Fiscalía la celeridad de la causa que cursa en ese ente y exigieron la libertad de su compañero Bartolo Guerra, trabajador de PDV Marina, detenido por exponer la realidad de las condiciones en las cuales trabajan en la industria.El directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, FUTPV, Eudis Girot, refirió que esperarán la hora y fecha de la convocatoria que esperan haga Maduro para reunirse con ellos.Asimismo acotó que “deben ser restituidos todos nuestros derechos, pero fundamentalmente es una lucha por la salud y la vida de nuestras familias”.Recordó que siguen sin asistencia médica, porque las clínicas no los están recibiendo y algunos han fallecidos, aparte de que los hospitales están colapsados; viven en la miseria por los pírricos salarios y además no dejaron de pedir el pago de los 150 dólares que se les otorgó al personal de PDV Marina, “porque ese beneficio debe ser extendido a todos los trabajadores”.Por otro lado, en Caracas, en los alrededores de la sede de Pdvsa en la avenida Libertador en Caracas los trabajadores y pensionados petroleros también protestaron este martes para exigir reivindicaciones laborales.El presidente de la asociación de jubilados de la industria petrolera, Héctor Villalobos, explicó que “no hemos recibido respuesta de ninguna de las autoridades pertinente, no nos dan la cara”, manifestó.Una de las trabajadoras de Pdvsa señaló que “estamos haciendo todos de tripas corazones, nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de beneficio, no tenemos dinero”.*Con información de El Universal y VPtv