Trabajadores de Supra Caracas dispuestos a pararlizar ante "tanta desidia y corrupción"

15 de agosto de 2020.- SUPRA Caracas trabajadores amenazan con dejar la Ciudad llena de basura, cansados de tanta corrupción. Solicitan al Ejecutivo Nacional, ser atendidos ante tanta desidia en tiempo de Pandemia. Sin alimentación, bajos salarios y bajo un ambiente laboral de amenazas y maltratos.

Hoy se acercaron a nuestro corresponsal de noticias, algunos trabajadores con la intención de elevar sus quejas al Ejecutivo Nacional, " Sr. Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, necesitamos atienda las denuncias que hemos hecho los trabajadores de la empresa de servicio y principal motor para mantener la ciudad limpia sin focos de Coronavirus SUPRA Caracas y quienes arriesgamos con nuestras propias vidas en el día a día para cumplir con nuestra trabajo, denunciamos hoy, que desde la pandemia no hemos recibido el beneficio del programa de alimentación (Seco y Proteínas) estando bajo un compromiso de la Alcaldesa Erika Farias en asamblea con los trabajadores y su propio compromiso Presidente Maduro de no dejarnos solos y desprotegidos, en la actualidad no contamos con tapabocas, guantes, ni ningún tipo de herramientas para enfrentar el COVID-19, las unidades no se encuentran al 100% operativas, además hubo disminución de los salarios a los trabajadores que están en cuarentena, con una cesta alimentaria que supera los 200 $" ¿Será necesario dejar la Ciudad llena de basura, para que nuestra voz se escuche?

Denuncian ; "Los trabajadores y trabajadoras , estamos cansados de seguir laborando bajo esta situación, se repite la gestión del año 2012 del Gerente Ramón Mora, corrupción y mas corrupción con una carcasa de malos tratos para que no hagamos valer nuestros derechos como trabajadores"

Manifiestan los trabajadores que están dispuestos a abandonar sus puestos de trabajo y dejar la ciudad llena de basura, si no son atendidos por el Ejecutivo Nacional, ya son 4 meses sin beneficios de la comida, sin respuesta y sabiendo que IMERCA sigue despachando, ¿Que hace esta gestión con los alimentos que retiran para los trabajadores de SUPRA? que hasta la fecha no le han sido entregados, o hay que preguntárselo a Kevin Mora hijo del Gerente General, quien maneja a su antojo los beneficios de alimentación de todos nosotros.

También los trabajadores manifestaron que donde están los materiales que llegan producto de donaciones a la Coordinación de Almacén que deben ser entregados a los trabajadores como tapabocas, guantes, desinfectantes, jabón, cloro, los cuales, no son entregados con frecuencia como lo establece la LOPCYMAT, y hay una negativa de quien hoy coordina los recursos de entregarlos como debe ser, porque no son autorizados por el Gerente General. Estamos en constante riesgo Presidente Maduro, abandonados por el Sistema corrupto de estas instituciones, en donde los grandes poderes de la corrupción colocan en estos puestos tan estratégicos como el servicio de recolección de basura a un corrupto que no cumple con los beneficios y no da respuesta ante una presión que vivimos producto de la pandemia, estamos en muerta lenta.

Los trabajadores mencionaron , además que las unidades nuevas que fueron entregadas en este año viajan constantemente a la Victoria (Maracay) con la excusa de que van a ser reparadas y vienen en peores condiciones, no hay un suficiente flota para cubrir con las comunidades que están generando más y más basura ¿Que se esconde detrás de esas extrañas reparaciones y quien autoriza la salida de estas unidades de Distrito Capital a ese taller que funciona en Maracay desde la gestión de Ramón Mora en el año 2012? ¿Se repiten los actos de corrupción? Solicitamos a la Contraloría Social y Ministerio Público a investigar los bienes del Estado.

Hacemos un llamado al Ministro para el Poder Popular de Trabajo Eduardo Piñate , para atender el caso de los trabajadores , algunos de ellos mayores de 60 años que les ha sido disminuido su salario por estar en cuarentena, devengando un salario menor , los trabajadores estamos conscientes que la nómina es subsidiada por el Estado, como es posible le sean descontados algunos beneficios a los trabajadores ¿ En dónde paran los recursos que se rebajan de estas nóminas semanales a cada trabajador?" piden al ministro investigar a quienes manejan la Gerencia de Recursos Humanos (Gerente y Coordinadores) que la única respuesta que dan es que es por orden del Gerente General rebajaron las nóminas, hacerle auditoria y revisar los bienes que han contraído desde que están al frente de estos puestos de trabajo, adquisición de carros, viviendas y dándole golpes a sus mismo compañeros de trabajo. Además de investigar porque no se le entregado la constancia de trabajo actualizada o carnet para trasladarse en el trasporte público.

Los trabajadores manifiestan que están a la espera del aporte correspondiente por Prestaciones Sociales, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras pago por Fideicomiso y evaluación de Desempeño Trimestral que se venía cancelando por cada trimestre, y la única respuesta que da Recursos Humanos es que no hay plata.

Expresan los trabajadores que toda esta problemática está afectando a toda la colectividad caraqueña, se siguen proliferando las bacterias sumándole el virus COVID-19 y afectando a quienes laboran en estas actividades (nosotros los trabajadores obreros de SUPRA Caracas) que somos quienes se arriesgan el día a día para mantener la ciudad limpia.