(VIDEO) Trabajadores de la salud protestaron este jueves ante el Pnud para exigir equipos de protección contra Covid-19

30-07-20.-Trabajadores de la salud acudieron a la sede del PNUD y consignaron un documento para exigir ayuda humanitaria y equipos de protección para enfrentar el coronavirus en los hospitales de Venezuela.El personal de enfermería, médicos y otras áreas de los hospitales se pronunciaron a favor de un sueldo que les permita cubrir sus necesidades.Una de las trabajadoras de la salud afirmó que “económicamente estamos afectados, nuestro sueldo son 10 dólares, no tenemos una alimentación adecuada, servicios básicos, no tenemos agua ni jabón ¿cómo nos protegemos?”Asimismo, indicó que "el estado debe garantizar el derecho a la salud como parte del derecho a la vida tal como lo establece la constitución".“Son una serie de factores que exigen que nos traten con dignidad como trabajadores. Lo que estamos pidiendo está enmarcado en la Constitución”, agregó".Por otra parte, el presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, Freddy Cevallos quien participaba en la la manifestación aseveró que "Aquí en Venezuela no ha habido una política económica coherente (...) 95% de los insumos médicos en Venezuela se importan, dependen de la tasa del dolar".