SUPRA trabajadores sobreviven bajo un ambiente laboral sin protección, sin comida y con el riesgo del día a día a contagiarse del COVID-19

28 de julio de 2020.- Continúan las denuncias que llegan directamente a nuestra redacción, sobre la recolección de los desechos en las zonas de Caracas, en la que denuncia "el notorio descuido de quienes gerencian las instituciones de servicio público del país, como es el caso de la empresa SUPRA CARACAS".

Quienes realizan sus denuncias prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, afirman que "No es solo desechos sólidos, la preocupación, es además con los habitantes en la zona de las Mayas , en donde se observan cantidad de desechos mezclados con los provenientes de los hospitales que son transferidos a la Bonanza, poniendo en riesgo la salud de la comunidad y los trabajadores quienes no cuentan con las herramientas para enfrentarse tal situación, esto además aumentara la proliferación de enfermedades, moscas, roedores sin saber si la basura está contaminada con el virus COVID-19, hacemos un llamado a las autoridades competentes (MINEC), es un tema preocupante".

Trabajadores sobreviven bajo un ambiente laboral sin protección, sin comida y a la intemperie del día a día a contagiarse del COVID-19.

Manifiestan que las condiciones que les ha tocado en tiempo de Pandemia a ellos como trabajadores de esta empresa de servicio es alarmante, ya que no cuentan con herramientas para protegerse y deben salir a su jornada laboral sin tapa bocas , guantes, jabón o cloro para asearse, uniformes, los cuales según la LOPCYMAT son de carácter obligatorio, algunos como tapabocas que deben suministrarse diario, debido a la pandemia para no contraer el virus COVID-19, no son entregados y los trabajadores se ven obligados a salir para no perder la jornada laboral.

Los trabajadores alegan que continúan los meses y no han recibido la comida (CLAP), la ultima caja recibida fue al inicio de la cuarentena, sin respuesta alguna, alimentación necesaria en tiempo de crisis cuando la economía está por encima de los salarios con una canasta alimentaria sigue subiendo llegando a superar los 200$, medida que tomo la empresa para complementar y mantener a los trabajadores, frente a un salario no acorde para sobrevivir en tiempo de pandemia, sin embargo ya finalizando Julio 2020 aún no han recibido nada.

Sin dejar de mencionar que no las y los trabajadores no cuentan con un seguro médico para atender cualquier emergencia en una labor que está latente el riesgo, "los trabajadores estamos enfrentados el día a día a riesgos de todo tipo y se le suma los que genera la pandemia y no sabemos dónde dirigirnos en caso de un accidente o enfermedad debido a que no tenemos seguro medico "

Las y los denunciantes informan que "Las unidades de recolección no son suficientes, a sabiendas que hubo dotación de 18 unidades para mejorar la recolección en toda Caracas y en muchas comunidades continúan las quejas , ¿como hay tanta deficiencia en el servicio si se incremento la flota?, ¿Qué se esconde detrás de la mala gestión de este servicio tan importante para evitar contagiarnos de enfermedades y del virus COVID-19? Y donde esta Contraloría Social verificando los bienes del Estado, se repite la historia del año 2012".

También los trabajadores se refirieron al maltrato constante por parte de la Gerencia (Ramón Mora) a la clase obrera tan indispensable en tiempo de pandemia, muchos de ellos manifestaron que han recibido, malos tratos, amenazas y que cumplen o cumplen o serán aislados de sus labores sin generar beneficios adicionales.

Mencionaron los trabajadores , además, que no se le ha realizado operativo desde el año 2017 para actualizar o asignar un carnet o constancia de trabajo (SALVA CONDUCTO) , debido a que es un requerimiento fundamental presentarlo en el transporte público , en el caso del Metro de Caracas, obligándolos a utilizar otro medio de trasporte con pasajes de 20.000,00Bs y variedad , caminando de zonas a zonas hasta no asistir por no lograr tener pasaje , sin contar con los llamados de atención por recursos humanos como falta injustificada o incumplimiento de horario, a quien se menciona también como maltratadora de los obreros la Sra (Arelis) encargada de la sede la Yaguara.

Expresan los trabajadores que toda esta problemática está afectando a toda la colectividad caraqueña, se siguen proliferando las bacterias sumándole el virus COVID-19 y afectando a quienes laboran en estas actividades (nosotros los trabajadores obreros de SUPRA Caracas) que somos quienes se arriesgan el día a día para mantener la ciudad limpia.

Se hace un llamado a las autoridades competentes,Dario Vivas Jefe de Gobierno distrito Capital, Erika Farias, Alcaldía de Caracas, Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. MINEC