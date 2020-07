(VIDEOS) Trabajadores de Guayana saludan lucha de petroleros y apuntan hacia el Art 91 CRBV: Salario anclado al costo de la Canasta Básica

Trabajadores de Guayana ofrecieron esta semana una rueda de prensa (23 de julio 2020), con participación de diversos sectores, como las empresas de la CVG y también del sector industrial privado, entre ellas SIDOR, CARBONORCA, COMSIGUA, Orinoco Iron, BRIQVEN, MASISA y trabajadores jubilados. Algunos de estos trabajadores están agrupados en la Intersectorial de Trabajadores de Guayana y otros se muestran críticos hacia la dirigencia de sus sindicatos y federaciones por lo que vienen reagrupándose con independencia frente a las direcciones sindicales a las que llaman "patronales" y dicen que "chantajean" a los trabajadores y no luchan por sus necesidades e intereses.

Utilizamos en esta nota una secuencia de videos, editada por Aporrea, con tomas enviadas por los propios trabajadores en el ejercicio de la comunicación popular-alternativa, en su rol de Pueblo Comunicador.

Jean Mendoza, trabajador de base del sector maderero, empresa Masisa, abrió la rueda de prensa de un conjunto de trabajadores de la CVG y del sector industrial de Guayana.

Comenzó por saludar la reciente jornada exitosa de lucha de los trabajadores petroleros por sus reclamos, así como las luchas del sector salud, trabajadores universitarios y los pensionados, entre otros.

Habló sobre las reivindicaciones, la organización, la unidad, propósitos y luchas de la clase trabajadora en Guayana y en el país, para que se restituyan los derechos de los trabajadores plasmados en la Ley del Trabajo, en la Constitución y en las convenciones colectivas; haciendo énfasis en el tema del salario y el requerimiento de que se fije en referencia a la canasta básica como lo establece el Art 91 de la Constitución.

Manifestó que las medidas frente a la pandemia no pueden significar que dejen de levantar la voz, no debe impedir que la clase trabajadora se organice mejor, y se deben aprovechar las redes sociales para crear más plataformas y que siga creciendo la lucha.

Señaló que estaban cansados de los sindicatos patronales y federaciones politizadas, que terminan al servicio de intereses y beneficios personales, "chantajeando a los trabajadores" y "cogiendo línea del patrón". "Tenemos propuestas para mejoras a los trabajadores y buscamos la unidad".

Saludó, como lo hicieron el resto de los voceros en la rueda de prensa, la conquista que obtuvieron los trabajadores "hermanos de lucha" de PDVSA Marina (bonificación de 150 dólares), pero quiso llamar la atención sobre la raiz del problema en la realidad del país, para lo cual hizo referencia a los recientes informes del CENDAS-FVM sobre el costo de la Canasta Alimentaria, elevada ya sobre los 56 millones de bolívares mensuales (frente a un salario mínimo de 400 mil), advirtiendo que se trata sólo de los alimentos y que no incluye, como la Canasta Básica, otros bienes y servicios, además de la alimentación (transporte, servicios, salud, educación, calzado, vestido y recreación...).

Preguntó Mendoza a los trabajadores, si esos 150 $ serán suficientes cuando el valor de sólo la Canasta Alimentaria, al cambio con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela es de 269 $, según el informe del mes de junio; de lo que concluyó que no había que plantearse montos fijos en dólares, sino que había que anclar el salario mínimo al costo de la Canasta Básica porque su precio está subiendo constantemente con la inflación y entonces señaló que eso es lo que nos otorga la Constitución en su Art 91 (establece que para fijar el Salario Mínimo debe tomarse como una de las referencias el costo de la Canasta Básica).

Mendoza respondió algunas preguntas de la prensa al respecto, indicando que "no podemos anclarnos a montos en dólares que no han sido estudiados" en cuanto a la cobertura del costo de la vida. Dijo que los trabajadores estamos prácticamente a un Salario Cero. Fue enfático al decir que la clave para que el trabajador no sea apabullado por los precios es lo que dice el Art 91 de la Constitución.

Video 1: Jean Mendoza

Intervención de Delegado de trabajadores de SIDOR

Credito: Trabajadores / Aporrea

César Soto, trabajador de Sidor y Delegado Departamental, se presentó como vocero de representantes de las distintas empresas básicas de Guayana para expresar los sentimientos sobre lo que le viene pasando a los trabajadores de los diferentes sectores en Guayana y también en el resto del país.

Empieza por felicitar y manifestar el apoyo a los trabajadores de PDV Marina y la industria petrolera en su reclamo de bonificación de 150 $, en el sentido de que están asumiendo la lucha por la situación de los trabajadores, de miseria y hambruna, según sus propias palabras.

Seguidamente se refirio con su mensaje al presidente de la República, pidiéndole que abandone la política de "apartheid" de darle a unos trabajadores unas migajas y a otros no, en referencia al otorgamiento exclusivo que se le hizo a este sector petrolero.

Expuso la situación de bajos salarios, de hambre, precariedad en salud, irrespeto a los trabajadores, falta de agua, falta de gas, falta de luz, la problemática de los pensionados... " A nosotros nos dieron esta mascarilla para cuidarme de la pandemia... también nos estamos muriendo por no tener medicinas... no tengo agua, no tengo gas, no tengo luz, no tengo salario y me están matando a mis hijos.

"Mencionó el caso de los trabajadores presos por sus luchas. "Somos opositores a esas políticas contrarias a los trabajadores"....

"Las mascarillas son para cuidarnos la salud pero no para callarnos la boca" dijo, queriendo expresar que no se puede mantener en silencio las quejas de los trabajadores venezolanos.

Video 2 César Soto

Al turno el vocero de los jubilados en la rueda de prensa de trabajadores de Guayana el 23 de julio 2020

Credito: Trabajadores / Aporrea

Luís Perdomo, de la Federación de Jubilados del Estado Bolívar y de la Junta Directiva de CVG Carbonorca en representación de los jubilados.

Se dirigió al presidente de la República, al Gobernador, a Pedro Maldonado presidente de la CVG para "que quede claro y entiendan la situación en que nos tienen a nosotros pasando hambre y miseria con estos salarios de 400 mil Bs... que no nos alcanzan ni siquiera para comprar una medicina".

Les anunció que "nosotros los jubilados de las empresas básicas de Guayana estamos dispuestos y próximamente saldremos a las calles a luchar por nuestros derechos que han sido ignorados, que nos han sido quitados... hemos sido excluidos de los beneficios de la cáusla 35 del contrato colectivo... y saldremos a las calles a luchar por nuestros derechos y a hacer que se respeten los años de servicio que dimos en esta organización".

Video 3 Luís Perdomo