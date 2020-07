Movilización de trabajadores petroleros por mejores condiciones laborales y bono de 150$

21 de julio de 2020.- Desde las 8 a.m. se realizará una protesta de trabajadoras y trabajadores de PDVSA por el mejoramiento de las condiciones laborales y el respeto a sus Derechos. Recientemente en PDV-Marina la protesta obtuvo una victoria parcial, al lograr un incentivo de $ 150, lo que ha ocasionado que todos los trabajadores del sector petrolero exigan que se le extienda el mismo a todos. En ese sentido la clase obrera de PDVSA grita a viva voz ¡Pdvsa somos todos!

Se puede leer en un comunicado viralizado por las redes sociales y que circula por los grupos de whatssap "Las causas que nos obligan hoy a protestar contra las políticas de miseria y hambre que conspira no sólo contra derechos laborales y contractuales sino que también atenta descaradamente contra nuestra salud y nuestra vida, pero además criminaliza nuestras legítimas protestas. Por ello mañana, martes, 21 julio en todo el país los trabajadores activos y jubilados levantaremos nuestra enérgica voz, movilizandonos para:

1.-Exigir la reactivacion inmediata del servicio integral de salud de Pdvsa, (Sicoprosa)

2.-Exigir la devolución y el pago inmediato de los intereses del fondo de pensiones de los jubilados.

3.-Exigir el reconocimiento sin descriminacion de una TEA cuyo valor sea de150$.

4.-Exigir la implementación inmediata de salarios dignos en divisa en la mismos montos al salario promedio internacional petrólero. 5.-Exigir la libertad plena e inmediata para Bartolo Guerra y demás trabajadores detenidos injustamente.

6.-Exigir que se hagan las inversiones necesarias para la reactivacion de la industria petrolera y el gas".



#TodosUnaSolaVozJuntosEnMovilizacion.

#NoMasMuertosAMenguaPorSicoprosa

#NoMasSalariosDeHambre

#NoMasMentirasConElFondoDePensiones

#NoMasJudicializacionDeLasProtestas

Los lugares de concentración son:

## ESTADO MONAGAS:

MATURIN

PUENTE DE GUARAPICHE FRENTE A LA CLINICA INDUSTRIAL.

HORA 8 AM.



TEMBLADOR.

BALANCIN FRENTE AL BANCO DE VENEZUELA HORA 8 AM



## ESTADO ANZOATEGUI:

PUERTO LA CRUZ

ELEVADO Av Municipal

8 Y 30 AM.



EL TIGRE.

CENTRO COMERCIAL PETRUCHI

8 AM



ANACO.

YNCA DE CAMPO SUR

HORA. 8 AM



CANTAURA.

PLAZA PRIMERO DE MAYO FRENTE AL COLEGIO LAS MONJAS. HORA 8 Y 30 AM



## ESTADO ZULIA:

MARACAIBO

MUELLE LIBERTADOR 8 AM



COSTA ORIENTAL DEL LAGO.

CABIMAS MONUMENTO AL TRABAJADOR. 8 AM



CIUDAD OJEDA

MUELLE RAFAEL URDANETA.

8 y 30 AM



## ESTADO SUCRE

CENTRO PETROLERO CUMANA

HORA 8 AM.



## ESTADO FALCON:

PRONUNCIAMIENTO DE LOS OPERADORES DE PLANTA DE REFINERIA CARDON.