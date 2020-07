Sirtrasalud Distrito Capital: Obligado por las circunstancias Ministerio de Salud otorga alimentos a sus trabajadoras y trabajadores

Caracas, 16 de julio de 2020.- Ayer, el Ministerio de Salud anunció la distribución de una bolsa de alimentos en los centros hospitalarios de la ciudad de Caracas, en medio de la posibilidad de una nueva ola de renuncias masivas.

La destrucción del salario y beneficios contractuales de las trabajadoras y trabajadores del sector salud, convirtió a la entrega de una bolsa de alimentos en una demanda levantada por Sirtrasalud Distrito Capital a principios del año en curso, a partir del diálogo con sus afiliados en diferentes centros hospitalarios de Caracas. Ahora, esa demanda de Sirtrasalud Distrito Capital se consumaría con el anunció del Ministerio de Salud.

En ese marco, directivos de Sirtrasalud Distrito Capital exponen su valoración ante la posibilidad de la distribución de una bolsa de alimentos en hospitales de Caracas por las autoridades del Ministerio de Salud.

PRONUNCIAMIENTO DE SIRTRASALUD DISTRITO CAPITAL

Como sindicato clasista, queremos señalar el contexto en el cual han anunciado la distribución de bolsas de alimentos el Ministerio de Salud, de manera extemporánea y limitada. Este beneficio a trabajadoras y trabajadores del sector salud de Caracas, ocurriría como consecuencia del seguro incremento de los casos de contagio de covid-19 para los meses de agosto y septiembre, con el objetivo de tratar de mantener en sus lugares de trabajo al personal sanitario que queda en los centros hospitalarios de la ciudad, que son imprescindibles para encarar a la pandemia.

Recordemos la escasez de personal sanitario producto de las renuncias y migraciones masivas que han ocurrido en los últimos años producto de las miserables condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora de la salud y sus familiares, que tienen como causa la destrucción de los ingresos salariales por el paquetazo antiobrero del gobierno de Nicolás Maduro, que viene aplicando desde el año 2013 y recrudecido en el 2018, con el llamado programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica.

En ese marco, diferentes factores sindicales y gremiales desde el 2018, hemos venido dando luchas y presentados exigencias en el sector salud, donde ha participado con orgullo en la calle Sirtrasalud Distrito Capital y hemos señalado la depauperación y miseria creciente que nos ha llevado las políticas criminales del gobierno de Nicolás Maduro, que se deben catalogar como una masacre salarial.

Esas luchas de los médicos, enfermeras y personal administrativo y obrero, las hemos mantenido como Sirtrasalud Distrito Capital en la pandemia con la denuncia de las irregularidades, improvisaciones y vocación autoritaria del gobierno de Maduro que pretende convertir la cuarentena en un mecanismo de coerción para desarticular las luchas, logrando el distanciamiento social en tanto disgregarnos como pueblo y quedarnos atomizados ante los problemas del país. Nosotros reivindicamos el concepto de prevención del covid-19 como distanciamiento físico, pero nunca una separación social.

En ese contexto, donde el sector salud ha mantenido una permanente movilización y agitación, la bolsa de alimentos sería una consecuencia de esas luchas y denuncias, que se articulan con las protestas de trabajadoras y trabajadores de PDVMarina y empresas básicas de Guayana, que empiezan a dar resultados positivos ante un gobierno de Maduro que vive disputas internas en sus cúpulas y una tremenda crisis por la corrupción y derroche de los ingresos del Estado.

La respuesta tardía del Ministerio de Salud a la demanda de entrega de alimentos, sería un hecho positivo en medio de la mencionada destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora del sector salud, no obstante las trabajadoras y trabajadores debemos seguir conservando como centro de nuestra lucha el establecimiento de un salario acorde a la canasta básica, y otras reivindicaciones como una nueva tabla de antigüedad, el otorgamiento de las jubilaciones con un 100% del último salario y que esto se haga extensión a los actuales jubilados, la garantía del servicio funerario para trabajadoras y trabajadores y sus familiares, aumento de la prima por transporte y profesionalización.

La bolsa de alimentos que será distribuida por el Ministerio de Salud es tardía y no es gesto de solidaridad gubernamental, pero además será totalmente insuficiente porque solo incluye carbohidratos, y lo peor la van a descontar de nuestra nómina por un monto de 100 mil bolívares, que representa el 25% del salario mínimo y tiene un sobreprecio. Esos alimentos subsidiados por el Estado deberían ser entregados de manera gratuita, permanente y transparente, porque ese pago y sin conocer la cantidad y tipo de alimentos que nos van a asignar en un tiempo específico puede permitir que gerentes inescrupulosos civiles y militares hagan negocios. Las trabajadoras y trabajadores del sector salud debemos estar vigilantes ante esa situación.

Al mismo tiempo, queremos rechazar la actitud oportunista y rastrera del sindicalismo gobiernero de Fenisitrasalud y sus sindicatos, que nunca luchan ni protestan pero se quieren atribuir esas bolsas de alimentos como un gran logro, cuando en realidad son tan culpables como sus jefes políticos del gobierno de Maduro de la destrucción de nuestros salarios, beneficios contractuales y condiciones de trabajo. Estos funcionarios sindicales del Estado tienen la desfachatez que han utilizado con demagogia incluso el pago de solo 500 mil bolívares de la cláusula de uniforme y calzado.

Por supuesto, que la posible entrega de una bolsa de alimentos y cobrada no llena nuestras expectativas pero refuerza en la conciencia de la clase trabajadora del sector salud, que el camino es la lucha, protesta y denuncia. Por eso, desde Sirtrasalud Distrito Capital insisto en nuestras demandas salariales y tomamos una consigna que para nosotros es central: solo la lucha cambia la vida. Por ello, resaltamos que en PDVMarina consiguieron un bono alimentario de 150 dólares, que aunque no tenga incidencia salarial en un contexto de ofensiva represiva del gobierno de Maduro es una victoria obrera conquistada en la lucha, que demuestra que el pueblo trabajador venezolano sigue peleando y no se resigna ante el hambre.

En fin, como Sirtrasalud Distrito Capital seguimos reivindicando las protestas y luchas que se vienen realizando en todo el país. Incluso, con tuitazos en las redes sociales han surgido acciones de agitación alrededor de etiquetas como #RompamosElSilencio y #LiberenALosTrabajadoresPresos.