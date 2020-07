(VIDEO) Trabajadores de PDV Marina protestaron por precarias condiciones laborales y entregan sus credenciales

09-07-20.- Trabajadores de la compañía estatal PDV Marina denunciaron que su presidente César Romero ordenó meter preso a uno de los afectados por haber reclamado que estuvo 40 días embarcado y ni siquiera le garantizaron el agua potableLos trabajadores lanzaron sus carnet laborales al piso para solicitar la renuncia a los cargos que ocupan en la compañía estatal. Los hombres denunciaron a las “autoridades criminales” que han atentado en contra de los intereses de los empleados.“Descontento por la mala praxis de las autoridades nuevas que hay en Petróleos de Venezuela, que desde que llegaron hace casi cuatro meses han atentado contra los intereses de los trabajadores, no solamente del occidente del país, sino de toda Pdvsa”, dijo uno de los afectados.Además, reclamaron que no están recibiendo oportunamente el beneficio de mercado, ni incentivos, perciben sueldos insuficientes y los embarques se producen "en condiciones infrahumanas".“Atentando contra nuestra salud y nuestras familias”, manifestó.Otro trabajador que estaba en el sitio calificó de criminales las medidas que ha tomado la directiva de la empresa estatal, encabezada por César Romero.“Nos tienen engañados y nadie nos da respuesta. No hay un salario digno”, expresaron.