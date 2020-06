Trabajadores de Guayana volvieron a la calle por sus derechos laborales y llaman a la unidad obrera nacional

Trabajadores de distintas empresas y sectores productivos de la región de Guayana en el oriente-sur del país se movilizaron este jueves 18 de junio en horas de la mañana, articulándose en función de una serie de reclamos que responden a sus condiciones laborales que, según muchos de los voceros presentes, ya son inaguantables.

Trabajadores de SIDOR (siderúrgicos), VENCEMOS (cemento), ORINOCO IRON, MASISA (madereros), VENALUM, BAUXILUM, ALCASA (sector del aluminio), ferromineros, así como universitarios, entre otros, participaron en el recorrido que se dio desde la "esquina caliente" del sector Unare hasta la redoma de La Piña en Puerto Ordaz.

La protesta unitaria de los trabajadores converge en torno a la demanda de un salario que se corresponda con el costo de la canasta básica; reclaman respeto para las contrataciones colectivas y denuncian despidos en algunos sectores, así como las acciones represivas que se han precipitado sobre algunos trabajadores y sindicalistas. Algunos dirigentes se quejaron de la dolarización de muchos de los productos que los trabajadores necesitan adquirir y demandan salarios que les permitan responder a esta situación.

Jean Mendoza, trabajador de la transnacional maderera MASISA dijo que desde su sector se habían sumado al llamado que realizaron los trabajadores de las empresas básicas para unir fuerzas y pelear por sus derechos. En ese sentido el dirigente maderero precisó que: "Es vital la lucha en estos momentos por un salario que cubra el costo de la Canasta Básica tal como lo establece el Art. 91 de la CRBV y, aprovecho para denunciar que la empresa MASISA en plena pandemia está despidiendo trabajadores sin importarles la situación, que ya de por sí es asfixiante para nosotros". Agregó que a algunos trabajadores les han suspendido el sueldo, que ya de por sí es simamente bajo.

Jean Mendoza, de los trabajadores madereros (centro)

Credito: Trabajadores

Cementeros llaman a la unidad en la lucha por un mejor salario, contratos colectivos, HCM... En Guayana... pic.twitter.com/ihXZRMOKyh — Aporrea (@aporrea) June 18, 2020 Seguirán en lucha unitaria obrera en Guayana. Madereros exigen detener despidos y se movilizan con trabajadores de otros sectores. pic.twitter.com/LkkIfsUZD7 — Aporrea (@aporrea) June 18, 2020

Por su parte Luis Lugo Borges, profesor universitario, dijo: "Muchos de nosotros hemos quedado cesantes … no tenemos ni Internet en nuestras casas porque no tengo opción de pagarlo con la miseria que gano, no tengo salario, no tengo cómo cubrir los gastos mensuales con mi familia".

Profesor Luís Lugo expone su situación laboral y aborda el tema de la electricidad

Credito: Trabajadores

Trabajadores universitarios también presentes en la marcha de hoy en Guayana. En el vídeo Luís Borges, profesor. pic.twitter.com/ejGwuA7i60 — Aporrea (@aporrea) June 19, 2020

Entre tanto, Johnny Linares, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de Venezolana de Cementos, (SINTRACEME) dijo que se está en un momento en el que es fundamental la unidad de los trabajadores, tanto de Guayana como a nivel nacional. Explicó que: "Tenemos que estar en la calle, es lo único que nos queda para fortalecer la lucha por el cumplimiento de los contratos colectivos, por recuperar nuestros salarios y en general por nuestras condiciones laborales"

Dirigente de los cementeros, Johnny Linares (dcha) junto al vocero de los madereros (izq).

Credito: Trabajadores

Cementeros llaman a la unidad en la lucha por un mejor salario, contratos colectivos, HCM... En Guayana... pic.twitter.com/ihXZRMOKyh — Aporrea (@aporrea) June 18, 2020

Trabajadores cementeros junto a los de la madera en protesta unitaria de la clase obrera en Guayana hoy 18-06-2020. Vocero de trabajadores del cemento ofrece declaraciones: pic.twitter.com/3w1dhwGKNz — Aporrea (@aporrea) June 18, 2020

Dieron a conocer también que el próximo lunes 22 estarán haciendo una reunión en la que además de hacer balance de las dos actividades realizadas la presente semana, se estará discutiendo sobre los siguientes pasos que llevaran a cabo en harás de sus propósitos comunes como clase.

Noticia en desarrollo...