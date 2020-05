Trabajadores de Fogade afirman que no cesan las "irregularidades y violaciones" antilaborales en plena cuarentena

Según fuentes laborales de FOGADE, siguen las "irregularidades con los beneficios que corresponden al personal". Reportan fuentes vinculadas a los trabajadores y trabajadoras de esa institución que días antes de decretarse la cuarentena, habían llegado bolsas de alimentos para el personal, las cuales no fueron entregadas. Debido a la cuarentena los trabajadores dejaron de asistir a su centro de labores, pero hasta el día de hoy esos alimentos no han sido entregados.

Se entiende que las actividades laborales pueden ser oficialmente suspendidas, pero la ingesta alimentaria de la gente no tiene aplazamiento, por lo que el subsidio alimentario no debería hacer sido retenido; especialmente ante la realidad de un ínfimo salario, percibido por los trabajadores y trabajadoras del sector público, que no cubre ni el 1% del costo de la canasta alimentaria, impulsado vertiginosamente por la hiperinflación.

CENDAS-FVM calculó el costo de la canasta alimentaria en Bs 46 millones al cierre del mes de abril de 2020, mientras que el salario mínimo aumentado en mayo es de Bs 400 mil y el llamado "salario integral" (mínimo más ticket) es de Bs 800 mil y no tiene incidencia en prestaciones ni efectos contractuales. Conviene recordar que según el Art 91 de la Constitución el salario mínimo debe fijarse tomando como una de sus referencias el costo de la Canasta Básica que es superior al de la Canasta Alimentaria, pues incluye no sólo alimentos, sino también bienes y servicios esenciales.

En medio de las medidas para contener la pandemia y de la pavorosa precarización del trabajo asalariado que se viene sufriendo en el país, los trabajadores y trabajadoras de FOGADE dicen no haber recibido las bolsas que ya estaban en posesión de las autoridades de esa entidad al inicio de la cuarentena.

Exponen, los trabajadores que contactaron con Aporrea en reclamo de sus derechos, en ejercicio de la contraloría social y de la comunicación popular, que tras la suspensión de labores que impidió la entrega oportuna de las bolsas de alimentos, posteriormente llamaron a los trabajadores para un operativo que se debió realizar días después y tampoco ocurrió. Les volvieron a fallar ofreciéndoles de nuevo la entrega de las bolsas de comida que se adquirieron para entregar al personal y que contaran con unos "combos", pero dicen los y las informantes que "a la fecha eso ya no rinde".

Continúan diciendo que, luego anunciaron que en vez de dar la bolsa de alimentos, se ofrecería un monto en bolívares por las subvenciones alimentarias, que de acuerdo con la opinión de los trabajadores "ni siquiera se correponde con los decretos del Presidente de la República con los 27 articulos regulados en la ley". Piensan que lo que correspondería hoy es "dar un bono que represente el monto de los artículos regulados por Tarek El Aissami" que fueron establecidos recientemente con referencia al dolar.

Un rosario de "incumplimientos y violaciones con caso omiso del Min. Trabajo" por "conflicto de intereses", de acuerdo con la versión laboral

Reclaman también que "los beneficios que fueron entregados por el Día de las Madres no fueron aplicados a las madres jubiladas y hasta el momento se desconoce cuáles son los beneficios de la política salarial, pues solo incrementaron lo del decreto del presidente pero con ese monto en bolívares no sobrevive la gente". Lamentan que se hayan perdido y las políticas de protección al personal que había años atrás.

Se quejan de que "el seguro no sirve y bajo estas condiciones de pandemia y de cuarentena deberían de tomarse acciones más dadas a la población de FOGADE". Se refieren a que "garanticen la alimentación, los medicamentos para dar tranquilidad física y psicológica a la gente que está en su casa por el decreto de cuarentena, pero no los tienen".

Critican duramente a la presidenta de FOGADE, su patrona, e hija del actual Ministro del Trabajo, porque "nunca se ha abocado a levantar información relacionada con las necesidades de su personal que es el que hace el trabajo" y "mucho menos cumple con lo establecido en los decretos presidenciales y leyes laborales, aún recibiendo los recursos para ello".

Sugieren que "sería bueno averiguar qué está pasando con esos decretos dados por el presidente, que no se están cumpliendo", dando a entender que la situación no es exclusiva de FOGADE, respecto a la protección alimentaria y otros beneficios.

Aporrea como medio de comunicación popular y alternativa, por definición al servicio de la clase trabajadora, sus reclamos, luchas y propuestas, cumple con el deber de dar la palabra a los trabajadores del sector público y privado, aunque en algunos casos deba resguardar los nombres de las fuentes informantes por protección de sus derechos y seguridad. Queda de parte de las instituciones aludidas y de funcionarios responsables de la conducción de las mismas, así como de las autoridades del Estado, el envío de la información o respuestas que puedan ofrecer.