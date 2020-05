(AUDIO) Sindicato de trabajadores de la Cancillería: Ajuste salarial a Bs 800, "no le alcanza a ningún venezolano"

01-05-20.-Las demandas de los empleados de la Cancillería de la República son mejores sueldos y óptimas condiciones laborales para los venezolanos en general, a un día de celebrarse el Día Internacional del Trabajador.

José Patines, dirigente sindical y trabajador del Ministerio de Relaciones de Exteriores, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que el reciente ajuste salarial integral a Bs 800, "evidentemente no le alcanza a ningún venezolano, porque en la empresa privada se gana por encima de ese sueldo".

"Rechazamos contundentemente estas medidas adoptadas por el Ministerio del Trabajo y del presidente Nicolás Maduro, porque van en contra de todos los trabajadores y de los venezolanos", expresó Patines.

Asimismo, señaló que las nuevas medidas de regulación de precios de 27 rubros, "fue errada", porque se acordaron unos precios en dólares mientras el trabajador gana en bolívares.

"Los precios acordados no tienen nada que ver con la realidad del venezolano", dijo asegurando que hay establecimientos donde los productos tienen un costo mayor y opinó que la medida "no es la más favorable para el trabajador".

Denunció que a los trabajadores de los ministerios les pagan con una caja de comida que no llega regularmente y con este motivo de la pandemia del Covid-19 en Venezuela, cuando se disponen a realizar la entrega se hace cuesta arriba porque hay que ir hasta el trabajo y hay mucha gente que en medio de la cuarentena no puede llegar. La "gente no puede vivir con una caja de comida", aseveró.

Desde sus casas se unirán a la protesta de este primero de Mayo donde exigirán mejores salarios con cacerolazos, informaron.

