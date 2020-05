Marea Socialista: Este 1º de Mayo hagamos tronar las redes por #SalarioIgualCanastaBasica

1 de mayo de 2020.- La organización política Marea Socialista emitió un comunicado en el marco del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. En el mismo explica la situación que vive la clase obrera venezolana e invita a participar en el bajo la etiqueta #SalarioIgualCanastaBasica junto a la #TrabajadoresDebenGobernar

Este 1º de Mayo hagamos tronar las redes por #SalarioIgualCanastaBasica

En Venezuela, los trabajadores tendremos un 1ro de Mayo con salarios de semi-esclavitud

Este 1º de Mayo lxs trabajadorxs venezolanos estamos en las peores condiciones, como consecuencia de un Salario Cero aunado a las pésimas condiciones de los servicios básicos como transporte, agua, gas y energía eléctrica. Tales son las condiciones en la que enfrentamos la pandemia..

Nuevamente tendremos un Primero de Mayo donde la norma, como es habitual desde hace ya unos cuantos años, será la activación propagandística del gobierno respecto al Día del Trabajador y su connotación histórica, con sus actos administrados por la burocracia y cargados de eufemismos que esconden la aplicación brutal de un paquete antiobrero y la represión, todo ello en nombre de un falso "socialismo", que nada tiene que ver hoy con las ilusiones que entusiamaron a la clase trabajadora en años anteriores.

Una vez más, con la política de la burocracia y la nueva burguesía del gobierno de Maduro-Militares-PSUV, llegamos al 1ro de Mayo a Salario Cero, con ingresos salariales que se consume en el transporte para trasladarse al trabajo y que no da siquiera para que una familia obrera almuerce por un sólo día. El ínfimo "aumento" decretado en la víspera por el gobierno contrasta con los precios "acordados" con los empresarios con los que un sólo producto puede estar por encima del salario mensual. Es por eso que, una de las consignas de lucha principales en esta fecha obrera es #SalarioIgualCanastaBasica, en correspondencia con un derecho conquistado por lxs trabajadorxs y que quedó plasmado en el Art. 91 de la Constitución que el gobierno viola y pisotea de manera flagrante.

Esto es parte de todo un ataque sistemático que ha desatado hace tiempo el gobierno de Maduro contra la clase trabajadora. Bastaría con leer el texto del Memorándum 2792 del Ministerio del Trabajo para comprender el nivel de retroceso y desmontaje de los derechos fundamentales que habíamos logrado como clase en décadas de lucha.

El reclamo de un #SalarioIgualCanastaBasica ha sido parte de una campaña sostenida de Marea Socialista, que siempre defendió la aplicación del Art 91 de la Constitución, según el cual el ajuste del Salario Mínimo debe tener como referencia el costo de la Canasta Básica (alimentos, bienes esenciales y servicios), y "todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales"...

Actuando en consecuencia con ello, introdujimos el 17 de julio de 2018 un Amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hace ya un año y nueve meses (sin respuesta todavía) con el que exigimos la aplicación del Art 91 y que el gobierno cumpla con el cálculo del costo de la Canasta Básica como referencia para la fijación justa del salario. Ver texto del Amparo y Planillas de Apoyo en: https://www.aporrea.org/trabajadores/n354660.html

La represión a los trabajadores, una marca indeleble del régimen contrarrevolucionario madurista

Maduro y la cúpula PSUV-Militares ha descargado sobre los trabajadores una brutal represión. La judicialización de la protesta y el encarcelamiento de dirigentes sindicales y dirigentes obreros en general es una línea criminal e invariable del Gobierno-Estado; con más ahínco en la medida en que se agudiza la crisis que ellos mismos han generado.

Las empresas públicas o que en algún momento fueron expropiadas y pasadas a manos de la burocracia, pasando por encima del protagonismo de lxs trabajadorxs, además de estar en condiciones muy mermadas en su capacidad de producción, también se han convertido en espacios de acción de funcionarios policiales y militares, que desfilan a sus anchas por sus instalaciones para llevarse detenido a quien ose levantar la voz. Si un obrero coloca un cartel que exija el pago de salarios según el Art. 91, no es extraño que pueda ser esposado en su lugar de labores y privado de su libertad.

Para lxs trabajadores de las empresas privadas la situación no es muy distinta. Sus patronos aplican con igual vehemencia el 2792 y casi ni ocultan ya su encantamiento con un régimen laboral tan funcional a sus intereses. Hasta FEDECAMARAS dice públicamente que, aunque no se ha cambiado de gobierno, "el gobierno cambió". Claro, es el agente de la destrucción del valor del trabajo y ultra-abaratamiento de la mano de obra en Venezuela, mientras la ganancia de los grandes capitales es garantizada por diversas vías. Tan lejos ha llegado el gobierno en la degradación del salario, que muchos empresarios hasta se dan el lujo de ponerlos un poco más altos que el mínimo oficial y pretenden que los trabajadores se sientan agradecidos por salarios igualmente miserables.

El gobierno supuesto "obrero" y su política económica anti obrera

A algunos sectores reformistas o justificadores del gobierno de Maduro, les causó muchísima sorpresa la solicitud que hizo el presidente de la República de un préstamo por el monto de cinco mil millones de dólares al FMI, empezando la declaración de la pandemia. Estos sectores, que también tienen sus expresiones en el mundo obrero, pasan por alto, deliberadamente, que la política económica del "madurismo" se ha diseñado al ritmo de su entreguismo a los grandes capitales financieros; sean estos norteamericanos, chinos o rusos.

El desfalco continuado, la destinación de dineros para pagos de deuda sospechosa de fraudulenta; la carga fiscal que reposa sobre los hombros obreros o la campante corrupción, son elementos sustanciales de la política económica del auto llamado "presidente obrero". El mismo que pasó de decir que se le iba la vida en su lucha contra el dólar paralelo y "criminal", a afirmar que la dolarización había sido una bendición para el país; una "dolarización" que funciona para subir los precios, pero a la vez para bajar los salarios.

A quienes objetan que "los reales no manan del cielo y que es irreal pedir la Canasta Básica con esta crisis económica", que ese salario es insostenible... les respondemos que: en primer lugar se trata de un derecho al que no nos pueden hacer renunciar porque implica la sobrevivencia de nuestras familias; en segundo lugar, hubo recursos que se los han tragado la burocracia y la burguesía con el Desfalco, la corrupción y el beneficio propio los explotadores y privilegiados (nacionales y transnacionales); en tercer lugar, podemos recuperar parte de esos recursos y administrar los que quedan, destinándolos a atender la pandemia y a mejorar la vida del pueblo, con sólo dejar de pagar la Deuda corrupta, confiscar o repatriar dineros desfalcados y reactivar la economía sobre nuevas claves que no estén al servicio de las clases parasitarias y del capitalismo internacional, partiendo de un Plan de Emergencia Económica al servicio de los trabajadores y el pueblo.

Esa es una discusión que debemos dar: ¿con cuál economía y con qué dirección política podemos superar la situación?

Las protestas contra el hambre y la etiqueta #SalarioIgualCanastaBasica

En varias partes del país se han venido dando protestas y actos de saqueo de negocios de comida. Son acontecimientos protagonizados por gente en muy precarias condiciones de vida que ya no les llega ni el subsidio del CLAP. En todos esos eventos se ha repetido el grito de "¡Tenemos hambre!".

Como si no fuera suficiente, se tiene que soportar que el gobierno decrete, con el aplauso de los sindicaleros de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores (CSBT), un "aumento del salario mínimo", que ahora pasó a 400.000 Bs mensuales (2,26 dólares y menos de lo que se ganaba antes en términos de esta divisa). Dicho monto no alcanza ni para un kilo de queso duro, que en estos momentos se consigue a partir de 490.000 Bs.

La molestia, contenida todavía, pero palpable en la población, encontró cierto nivel de desahogo hace apenas dos días a través de la red social Twitter, con la etiqueta #SalarioIgualCanastaBasica y la exigencia de que se cumpla con el Art. 91 de la CRBV. Allí se estipula que el salario mínimo debe calcularse con el valor de la Canasta Básica que, según entes no gubernamentales, para marzo estaba sobre los 30 millones de Bs.

En el marco de todo lo anterior nos encontramos ante otro 1ro de Mayo, confinados por la pandemia, pero expresándonos como podemos. Algunos factores de clase y actores políticos vinculados a los trabajadores, seguimos en una perspectiva de lucha que pueda encontrar su expresión en las calles post coronavirus.

Desde Marea Socialista saludamos a nuestros hermanos de clase en el Día Internacional del Trabajo. Continuaremos persistiendo en la idea de encontrar puntos comunes que nos faciliten dar pasos en la recomposición del tejido social y recuperar capacidad de lucha.

En ese sentido nos parece pertinente volver a hacer uso de la etiqueta #SalarioIgualCanastaBasica junto a la #TrabajadoresDebenGobernar este 1º de Mayo y continuar expresándonos a través de las redes sociales, con igual o mayor impacto que en la ocasión anterior, cuando se posicionó de primera tendencia.

El derecho a un salario que nos permita vivir dignamente es irrenunciable y alcanzarlo es una tarea primordial de la clase trabajadora, con la cual debemos ir construyendo una nueva correlación de fuerzas que nos permita defender mejor el conjunto de nuestros derechos, rescatar la autonomía de nuestras organizaciones sindicales, generar formas propias de organización política de nuestra clase y enfrentar al sistema capitalista en pos de un gobierno dirigido realmente por los trabajadores.

Nuestras soluciones dependen de nosotros mismos. No es con Maduro ni con Guaidó, no es con gobiernos de la burocracia y del capital, no es con las cúpulas corruptas que nos han impuesto la mayor crisis de la historia contemporánea en Venezuela... No es con los enemigos de la clase trabajadora que podemos salir de esta situación y enrumbarnos hacia un futuro mejor.

En esta perspectiva, convocamos nuevamente a un Tuitazo Nacional para el Primero de Mayo a las 5 PM usando la etiqueta #SalarioIgualCanastaBasica

