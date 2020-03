Covid-19: Trabajadores de varios centros de salud reclaman que los exponen sin condiciones mínimas de bioseguridad

17-03-20.-Al día de ayer el número de casos del actual coronavirus confirmados oficialmente en el país asciende a 17. Es de esperarse que en los próximos días sean muchos más, el aumento viene siendo claramente exponencial y rápido: 2 el primer día, sumando 8 el segundo día y 17 el tercero. Para nadie es un secreto el estado calamitoso del sistema de salud en el país, y como señalan varios comentarios en redes sociales, cuando hoy en Venezuela decimos ruina del sistema público de salud no nos referimos a la ruina promedio de la salud pública en América Latina, acá la situación es realmente catastrófica.

En estas condiciones, es previsible que el sistema de salud venezolano esté mucho menos preparado que otros para atender la magnitud del problema que se puede presentar, pero se agravará más si, como ya está ocurriendo, se obliga a quienes están en primera fila de la atención a la contingencia, a trabajar sin las condiciones mínimas requeridas. Es lo que sabemos, tanto por las denuncias que han trascendido como por información directa aportada por colaboradores de La Izquierda Diario. Una situación a la que hay que salirle al paso de forma inmediata.

Los primeros en tomar la palabra fueron los trabajadores del hospital Dr. José Ignacio Baldó, “El Algodonal” (Dtto. Capital). El pasado 11 de marzo, luego del anuncio del Gobierno nacional sobre que ese sería uno de los centros asignados para la atención de los casos de coronavirus, se manifestaron explicando que por lo general trabajan sin electricidad durante muchas horas del día, habiendo áreas que tienen más de un año sin ese servicio, así mismo, no hay productos de limpieza e higiene, debiendo los trabajadores llevar ellos mismos los productos para poder limpiar sus áreas de trabajo y hacerse el aseo. No contaban siquiera con tapabocas y guantes suficientes, además de no tener epidemiólogo, rayos X ni capacidad del laboratorio para hacer hematologías completas. Tampoco cuentan con agua corriente durante las 24 horas del día.

“No nos estamos negando a trabajar ni negándole el derecho que tiene el paciente a ser atendido ante una situación –dicen–, pero nosotros también tenemos derecho a la salud y a tener protección mínima”. Otra especialista señala: “El paciente tiene derecho a la salud, y cuando viene y aquí no hay cómo atenderlo le están violando su derecho a la salud. Cuando una de las cuestiones fundamentales ante este virus es la buena alimentación para un sistema de defensa fortalecido, y aquí de comida la dan solo una pasta blanca”.

Ya confirmados los primeros casos, una situación de tensión se vive en varios ambulatorios y centros de atención primaria en Maracay (Aragua), porque la dirección regional de salud estableció un cronograma en el que los médicos y enfermeras deben prestar servicios en consultorios populares que no cuentan con las condiciones mínimas.

Estos trabajadores piden que no los envíen a esos centros que no cuentan con bioseguridad, se manifiestan totalmente dispuestos a sumarse a las labores de contingencia necesarias, pero solicitan ser dotados de cuestiones básicas como: tapabocas, batas estériles, gorros, agua y alcohol.

Solicitan insumos de primera necesidad al lidiar con un virus tan contagioso, con los que no cuentan, a pesar de que los envían a atender pacientes posiblemente infectados.

