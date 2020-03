Trabajadores del sector salud protestaron este jueves contra la falta de insumos y la precariedad en el hospital JM de los Ríos

12-03-20.-Trabajadores del sector salud protestaron este jueves en las adyacencias del Hospital J M de los Rios para rechazar las precarias condiciones en las que se encuentran los centros hospitalarios en la nación.En la manifestación participaron personal médico, enfermeras, familiares de pacientes y representantes de otros gremios como del sector educación.Vietnam Vera, médico del hospital J.M. de los Ríos denunció que “Desde hace más de 10 años se ha venido deteriorando el hospital. Terapia intensiva ha cerrado varias veces, pero debido a la situación podría no abrir más”.Asimismo, aseguró que no maneja la cifra de fallecimientos, pues tras estos hay un dolor. "Cada día somos menos y tenemos un salario que no nos alcanza".La enfermara Flor María Pérez, del hospital J.M. de los Ríos manifestó: "Quiero hacerle un llamado al gobierno de Nicolás Maduro, que nosotros queremos darle calidad de atención a nuestros pacientes y nosotros también nos merecemos salud".Por su parte, el Dr. José Soto del J.M. de los Ríos, denunció que los doctores que cuentan con teléfonos inteligentes deben fotografiar las radiografías porque si no, no queda un elemento físico para discutir el caso de un paciente en el hospital.