Portuguesa: GNB y Policía echan a la calle a 170 trabajadores de las plantas de llenado de gas

22 de febrero de 2020.- Con piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía del estado Portuguesa, así como de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) amanecieron "custodiadas" las plantas de llenado “Cacique Coromoto” de Guanare, “Argimiro Gabaldón” de Acarigua y “Vencedores de Araure”, luego del despido de más de un centenar de trabajadores de Pdvsa Gas Comunal, que se negaron a firmar contrato con la nueva empresa, Portugas, creada por la Gobernación para la administración del servicio.

Juan Carlos Varela, secretario de actas y correspondencia de Sintravengas, sostuvo que la presencia de los cuerpos de seguridad, por órdenes de la gerencia de la empresa, encabezada por Guillermo Colmenares, buscaba amedrentar para impedir que ejercieran su derecho a protestar contra el despido arbitrario de 170 trabajadores, 60 de la planta de Araure, 45 de Guanare y 65 en Acarigua.

El dirigente sindical sostuvo, que esta acción es una retaliación por las denuncias que han venido haciendo sobre los oscuros negocios que se esconden detrás del incremento excesivo del precio del gas licuado en el estado Portuguesa: “Responsablemente hemos venido diciendo que el precio debe ser de 15 mil bolívares para el cilindro de 10 kilos, 30 mil para el de 18 kilos y 60 mil para el de 43 kilos, pero la nueva gerencia insiste en aumentar los precios y le miente al gobernador Rafael Calles. Mientras la gerencia alega que los costos de operatividad rondan los mil 500 dólares, nosotros decimos que con cien dólares somos capaces de poner una gandola de gas y bajar los costos, eso le dolió a ellos y hoy nos acusan de ser guarimberos”.

"Están satanizando a la clase trabajadora por ejercer el derecho a reclamar por la estabilidad laboral. No es posible que aquí haya compañeros que están a punto de jubilarse y estos sinvergüenzas salen con que no hay jubilación, haciendo lo que les da la gana con los trabajadores". Varela considera que es urgente que el gobernador del estado se aboque a resolver la problemática del gas “porque lo están engañando, y necesitamos entregarle la verdad en sus manos, porque esta cuerda de sinvergüenzas que está manejando la empresa son opositores y están aplicando la operación morrocoy, no es posible que después que anclaron el precio del gas al petro ahora no llega, pero en la empresa Dumogas, que tiene dolarizado el producto, si les llega. Todo eso forma parte de la estrategia para ejercer presión y que aumenten el precio de los cilindros y por eso es la denuncia que nosotros hacemos, y si nos tildan de guarimberos por decir la verdad, pues seremos guarimberos, pero tenemos que defender los derechos del pueblo y de la clase trabajadora"

Mientras la operatividad –enfatizó- de las plantas está en cero, ellos lo que están haciendo es terminar de sacarle el jugo a la naranja, extrayendo todo el dinero que pueden y no están invirtiendo en nada, ni en mejorar la infraestructura, la flota de vehículos, ni en la compra de nuevos cilindros, ni en la seguridad de los trabajadores.

En ese sentido, Varela insistió en la necesidad de que autoridades del Cuerpo de Bomberos, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, entre otros organismos realicen una inspección en la planta para que se verifique en las condiciones de riesgo que viven los trabajadores y la ciudadanía de Portuguesa en general.

Asimismo criticó que la acción masiva de despidos se ejecute mientras se adelantan conversaciones en Caracas, en la que participan la Presidencia de la República, Ministerio del Trabajo y sindicatos, en torno a la estabilidad laboral de 8 mil 500 trabajadores de las plantas de llenado del país.