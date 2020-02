Aragua: Trabajadores de Flexilón denunciaron violación de sus garantías contractuales

Trabajadores de Flexilón protestan a las puertas de la empresa

13 de febrero de 2020.- Un grupo de trabajadores de la empresa textil Flexilón ubicada al sur de Maracay, municipio Girardot, del estado Aragua, realizaron una concentración la mañana de este miércoles con la finalidad de exigirle a la patronal un pago adecuado, ya que en la actualidad se encuentran devengando menos del salario mínimo.



En este sentido, Jorge Martínez, secretario general del sindicato, denunció que los derechos de los trabajadores han sido violentados, “desde el 2018 la empresa ha violentado todas nuestras garantías contractuales y en el mes de enero estamos ganando menos del salario mínimo”.



Asimismo, manifestó que desde el 1° de enero del presente año, la empresa no ha cumplido con los beneficios y además no se ha apegado al aumento de sueldo anunciado por el Ejecutivo nacional.



“Los trabajadores estamos molestos y además la Inspectoría del Trabajo se hace de la vista gorda cada vez que hacemos los reclamos, por esa razón solicitamos al ministro Piñate y al gobernador Marco Torres que tomen cartas en el asunto, ya que los trabajadores estamos indefensos ante la patronal”.



Martínez solicitó a la máxima autoridad del estado una pronta respuesta al documento que le entregaron los trabajadores en días pasados, “nosotros le solicitamos la reactivación de la empresa por medio de la Inspectoría, y si el patrono se niega, ya serían los empleados que lo hagan con la ayuda del Gobierno nacional”.



Resaltó además que en su opinión los empleadores no quieren invertir y se rehúsan a reactivar la planta, “ellos están a la espera que el Gobierno nacional les dé las divisas para trabajar, pero en este momento no está disponible todo el dinero necesario para darle a los empresarios como lo hacían anteriormente”.



Por último, Martínez recalcó que de toda la nómina de la empresa que es un aproximado de 800 trabajadores, sólo quedan activos 60 empleados, “los demás se han ido retirando, ya que la empresa está arremetiendo contra nosotros y nos está desmejorando en todos los aspectos”.