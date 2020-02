Trabajadores de Interior y Justicia rechazan jubilaciones arbitrarias y arremetida antisindical

Junta Directiva de SINTRASDE: José Pérez presidente, Carlos Rodríguez secretario general, Marino Lugo secretario de reclamos y Luis Salazar, secretario de Comunicación

06 de febrero de 2020.- "Iniciamos este año 2020, en alerta sindical y en pie de lucha, reconociendo la resistencia heroica de los trabajadores y todo el Pueblo ante la arremetida imperialista, así como reiterar nuestro respaldo a la conducción del presidente obrero Nicolás Maduro al frente de la Revolución Bolivariana", así lo manifestaron los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado SINTRASDE quienes además reivindican su posición clasista y de compromiso militante con la clase obrera.



Los integrantes de la Junta Directiva José Pérez presidente, Carlos Rodríguez secretario general y Marino Lugo secretario de reclamos expresaron que su alerta sindical se relaciona con el conflicto que han venido denunciando desde el pasado año 2019, esta organización viene confrontando un acción hostil y anti-laboral en el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP).



Como lo denunciaron en su debida oportunidad el sindicato Sintrasde fue desalojado de su sede en el edificio París de la plaza Candelaria en Caracas, de forma vil y bochornosa. Fueron víctimas de una discrepancia administrativa entre el Min. de Asuntos Penitenciarios y el MPPRIJP, sin que se tomara en cuenta el respeto a los trabajadores y su organización sindical, “tragamos arena” dijeron "para no generar un conflicto al cual nos arrastraba la burocracia y los representantes de la vieja política infiltrados en la administración pública".



Señalaron que como bienvenida del nuevo año, les estan aplicando una jornada de jubilaciones, arbitrarias de empleados y obreros, si bien es cierto que al cumplir el tiempo de servicio automáticamente el sistema saca al funcionario, en muchos casos no aplica este procedimiento, por ejemplo Luis Salazar secretario de comunicación de esta organización sindical, quien no tiene el tiempo de servicio (25 años), la situación se repite con Marino Lugo secretario de reclamos, en ambos casos tienen dieciocho (18) años de servicio, la situación se hace extensiva a tres delegados de empresa de dicho ministerio, lo que implica que se pretende jubilar a cinco integrantes de la directiva sindical.



Reiteran que "estamos ante una arremetida antigremial y violatoria del fuero sindical individual y colectivo, atropellando las garantías y la defensa del interés laboral, así como la autonomía del fuero sindical consagrado en el artículo 418 de la Ley Orgánica del Trabajo. Sumado a la situación de presión económica y desmejora de las condiciones de trabajo que atraviesa la administración pública, se crea un cuadro de confrontación que no estamos buscando, pero que no permitiremos que semejante atropello se concrete, ni contra esta organización sindical y ni contra los trabajadores del MPPRIJP. Esta organización sindical se declara públicamente en situación de conflicto con el MPPRIJP".