Represión estatal intenta acallar protesta laboral en el Complejo Siderúrgico Nacional

Trabajadores de la Siderurgica

Puerto Ordaz.- Alejandro Álvarez, Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac), dio algunas alertas sobre la detención del trabajador del Complejo Siderúrgico Nacional (antigua SIDETUR), Jesús Guevara, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su propio lugar de labores.



Guevara se encontraba en su puesto de trabajo, Planta Casima en Puerto Ordaz, cuando los uniformados ingresaron. Los trabajadores tienen semanas en protestas por demandas salariales, razón por la cual hay pancartas alusivas a dicho reclamo por todas partes.



Una de esas pancartas contenía la consigna de “Salario Digno”, la cual llamó la atención de los funcionarios, quienes procedieron a llevarse detenido a Guevara, una vez que éste asumiera la autoría del mencionado panfleto.



Para Alejandro Álvarez esta acción del DGCIM es parte del amedrentamiento general que hay hacia los trabajadores que vienen reclamando por un salario que les permita vivir en condiciones óptimas.



“Aquí hay trabajadores que cobran 400 mil bolívares a la semana, y eso es nada, ¿Qué se come con eso? ¿Con qué fuerza trabaja un hombre que no come?” Resaltó el dirigente obrero.



Álvarez manifestó que trabajan en condiciones paupérrimas trayendo como consecuencia graves efectos en la salud del personal, que no se alimenta adecuadamente y laboran a altas temperaturas.



El panorama de represión policial contra los trabajadores que han levantado su voz por reclamos laborales, se ha recrudecido en el país, con el saldo de varios dirigentes sindicales detenidos en distintos estados, marcando el comienzo de un 2020 que se avizora bastante movido en medio de la enorme crisis que sigue generando respuestas de luchas obreras.