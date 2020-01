Sindicato de trabajadores de FOGADE denuncia acoso laboral y maltrato burocrático en su contra

28 de enero de 2020.- A nuestra redacción ha llegado un pronunciamiento firmado por el sindicato de trabajadoras y trabajadores del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE) a través del cual dan cuenta sobre una situación de acoso laboral y maltrato burocrático desde la gerencia de administración y finanzas de dicho instituto hacia los integrantes de la junta directiva sindical y el personal en general.

En el desarrollo del texto denuncian de la actitud de la gerente Miledy Galán y expresan que desde que asumió sus funciones en la institución se ha dado a la tarea de llevar adelante toda una serie de atropellos contra los trabajadores y desconocer las atribuciones propias de quienes tienen responsabilidades sindicales, llegando incluso a procurar cambios de ubicación de áreas laborales sin importar cuan pueda afectar eso en el desenvolvimiento del libre ejercicio sindical.

También puede leerse alusiones a la terrible situación que sufren los trabajadores en materia salarial, cuya realidad es padecida por toda la clase obrera venezolana. A continuación, el pronunciamiento del sindicato Sutrabfogade.

NO AL ACOSO A LA DIRECTIVA SINDICAL Y DELEGADOS DE PREVENCION EN FOGADE

Desde la llegada de Arlen Piñate a la presidencia de FOGADE, las trabajadoras y los trabajadores hemos observado y vivido una actitud en nuestra contra y de nuestro sindicato. No es extraño ver la gran cantidad de renuncias de compañeros en los últimos meses; no solo por los precarios salarios que se devengan en la institución, sino que además sufrimos el desmejoramiento de beneficios tales como las primas, beneficios estudiantiles para los trabajadores, plan de vivienda, así como el HCM que esta prácticamente eliminado ya que su cobertura es de tan solo 100 mil bolívares por padecimiento.

A esta serie de violaciones al estatuto de la institución, se le deben sumar los atropellos autoritarios de los que hemos venido siendo blanco. Mencionamos como referencia a la Gerente General de Administración y Finanzas, Miledy Galán, que desde su llegada ha violado todo tipo de nuestros derechos, aparte de querer presionar con cambiar y amonestar solo por el simple hecho de no aceptar sus caprichos, es el caso de una amonestación que se le levantó a una trabajadora por el simple hecho de que la compañera se ausentó por 2 horas para buscar alimentos que se le iban a otorgar porque el salario no alcanza para obtener los alimentos y los mas grave es que fue amonestada sin notificarle y se envió directamente a su expediente violando el derecho a la defensa. Sobre esto y el burocrático proceder de la citada gerente tenemos testigos.

También toma medidas en contra de los trabajadores que muchas veces dejan de asistir, no porque no quieren trabajar, sino porque el salario no alcanza para pagar el transporte, sobre todo los que laboran en los valles del tuy ya que el bono de transporte tiene un monto de 30.000 bolívares al mes. Quien vive en las ciudades dormitorios sabe que esto no alcanza ni para un día de transporte.

Más recientemente el Secretario General del Sindicato Sutrabfogade, William Prieto, así como el delegado de previsión William Guzmán, fueron notificados de su cambio de la gerencia sin tomar en cuenta su labor como dirigentes. Esto es tomado como una represalia por parte de la gerente y las autoridades, por el carácter combativo y revolucionario a favor de los trabajadores que ha tenido la dirigencia sindical, así como los delegados de prevención. Es por esto que elevamos nuestra voz y solicitamos la solidaridad revolucionaria, ya sea nacional e internacionalmente para estos atropellos de los que somos víctimas los trabajadores de la institución y sus representantes.

El presidente Maduro se reivindica obrero mientras que en las instituciones nos someten a salarios precarios y además nos amedrentan una vez que alzamos nuestra voz.

Directiva de Sutrabfogade