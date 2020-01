Trabajadores de PDVSA Gas Comunal se mantienen en conflicto

Credito: Sala de Prensa PDVSA

En Venezuela, hay muchos trabajadores de las empresas privadas y públicas que están dando una gran batalla por sus beneficios contractuales y mejorar sus condiciones laborales, es el caso de PDVSA, Gas Comunal, en este sentido se entrevistó a un representante de la clase obrera, Carlos Ramírez, vocero del Sindicato en el estado Guárico, quien manifestó en los alrededores del Palacio Legislativo, que más de 200 trabajadores se mantienen en conflicto. En este sentido, declaró:



-¿ Háblenos del por qué este conflicto ?



Estos reclamos surgen cuando el Presidente de la República, Nicolás Maduro, da las instrucciones de la desconcentración del Gas Comunal y que Pdvsa Gas Comunal pase a ser dirigida por corporaciones lideradas por los gobernadores de cada estado, quieren que nosotros renunciemos a Gas Comunal en donde venimos trabajando por más de 13 años para ir a esos nuevos entes.



En este sentido no se ha cumplido con lo acordado en las actas realizadas, como resultado de las discusiones de las mesas de trabajo en donde hemos participado los trabajadores, la empresa y el Ministerio del Trabajo y en las cuales se ha dejado plasmado que se debe cumplir con los beneficios a los trabajadores como sus derechos contractuales, HCM, Uniformes y antigüedad entre otros, tal como lo exige la Ley Orgánica del Trabajo y la misma Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.



Es así, como los representantes de las Corporaciones no se han sentado con los trabajadores, para dejar claro nuestros beneficios y cuales serán los nuevos. O sea, se pretende que nos vayamos de una empresa legalmente constituida a un ente que no nos garantiza los beneficios a los trabajadores.



- ¿ Cómo afecta este conflicto a las comunidades?



Se verán afectadas por esto ya que el gas en uno de nuestros principales recursos naturales y era sumamente barato, para ser vendido a las comunidades, y ahora el servicio de bombonas se comenzó a cobrar de una manera bastante alta. Esto es prácticamente la privatización de la Empresa.



¿Qué organizaciones políticas y movimientos sociales les están apoyando en esta lucha?



-Directamente nos han brindado un gran apoyo el Partido Revolucionario del Trabajo, (PRT), y también el Partido Comunista de Venezuela, (PCV), y algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.



Ya para culminar esta entrevista, el Dirigente Sindical informó que el miércoles 15 se dirigieron a PDVSA Gas Comunal, ubicada en La Campiña, para que les den una respuesta del acta asumida por la Empresa, que satisfaga a los trabajadores en donde se cumplan con los compromisos adquiridos y nosotros nos mantendremos en pie de lucha, culminó diciendo el vocero sindical.