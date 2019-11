(VIDEO) Jubilados de Pdvsa protestaron por segunda vez en este mes por deudas en el pago de sus pensiones

27-11-19.-Jubilados de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) protestan por segunda vez en este mes para exigir el pago de lo que les adeudan a más de 30.000 pensionados por el fondo de pensiones creado por ellos en el año 1994.“Aquí hay gente que dio los mejores años de su vida. 30 años, 25 años, 40 años de su vida”, expresó uno de los jubilados en la manifestación.Los jubilados manifiestan que no se ha hecho un plan de pago para esta deuda, además resaltaron que ya no cuentan con los servicios médicos y muchos de estos jubilados se encuentran en una edad muy avanzada.Edecio Torres, también jubilado, denuncia que quienes atienden su queja en Pdvsa “se burlan de ellos y no cumplen los acuerdos de pago”. Reporta que van más de 200 pensionados fallecidos por falta de recursos económicos y un seguro digno."La totalidad del fondo de pensiones es de 7.000 millones de dólares. Ese es un fondo privado, que en 1983, se hizo con los aportes de los trabajadores de la empresa", manifestó una jubilada de Pequiven.