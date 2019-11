Enfermeros del Zulia preparan informe para entregar ante la ONU

Credito: UR

22-11-19.-La presidenta del Colegio de Enfermeros del Zulia, Hannia Salazar, aseveró que el gremio decidió asumir un comportamiento diferente respecto a los llamados a protestar por la compleja crisis sanitaria que se agudiza en la región occidental.



Indicó que los profesionales de la salud están de acuerdo con las exigencias del sector, pero aseguró que cuentan con 30% del personal y no pueden desatender las emergencias.



Nuestra política es diferente, es de cuidar lo que tenemos (…) nuestra motivación es humanitaria y es atender a los zulianos.



En entrevista concedida a Unión Radio, enfatizó que las autoridades regionales no han respondido sus exigencias. Informó que preparan un informe que será llevado ante Organización de las Naciones Unidas.



«El problema se escapó de nuestras manos, ya no está a nivel de dirigentes, sino a nivel político. Debe ser resuelto por los políticos a alta esfera, no manteniéndonos a nosotros en la calles».