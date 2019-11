(VIDEO) Enfermeras volvieron a protestar este martes en las afueras del Hospital de Niños J.M. de los Ríos por bajos salarios y falta de insumos

19-11-19.-Las enfermeras y los enfermeros volvieron a protestar este martes a las afueras del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, para exigir un sueldo que se ajuste a la realidad de los venezolanos y pidiendo mejoras en las condiciones laborales.“Sentimos impotencia al ver esta situación. Por estar protestando me sacaron como jubilada. Tanta gente no se puede equivocar", aseguró enfermera jubilada frente al J.M de los Ríos en Caracas.“Estoy cansada de ver como se mueren los pacientes de los hospitales en Venezuela. No hay que tener miedo, tenemos que protestar porque no vamos a perder nada", aseguró enfermera."Los padres hacen muchos sacrificios para mantener a sus hijos acá en el hospital. Tengo 28 ejerciendo la enfermería y mi sueldo no me alcanza, me rebusco y tengo 3 meses sin comer proteína", aseguró otra enfermera.“No es posible que a un licenciado no le alcance para un par de zapatos. Estamos molestos porque no podemos salvar vidas ni llevar el pan a nuestras casas”, aseguró enfermero que manifiesta a las afueras de J.M de los Ríos.Enfermeras aseguran que realizan oficios para mantenerse y hay que mantenerse en la protesta. “Protesto por un sueldo digno y porque no podemos quedarnos callados”.Por otro lado, Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital expresó que “es hora de que la sociedad civil se incorpore a nuestra protesta. Es momento de que los venezolanos entiendan de que es trabajo de todos el cambio político en el país”.?s=20