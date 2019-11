(VIDEO) Enfermeras se encuentran nuevamente en las calles y convocan desde hoy un paro nacional de 48 horas

14-11-19.-El paro nacional de 48 horas convocado por el gremio de enfermeras inició este jueves, con el apoyo de distintos sectores de la salud en rechazo a los bajos salarios que reciben y a la crisis hospitalaria que se vive en el país."Tengo 4 trabajos y no soporto la crisis. De los 14 factores de vida que tenemos solo trabajo para sobrevivir, no puedo recrearme y no puedo ayudar a los demás”, expresó enfermero del hospital Maternidad Concepción Palacios.Otra enfermera del hospital Maternidad Concepción Palacios aseguró que "el 50% de la plantilla de la maternidad ha disminuido y las que siguen aún luchan por mantener el lugar. Me rebusco fuera del hospital con pacientes particulares”"El gremio de enfermería se encuentra nuevamente en las calles para convocar desde hoy un paro nacional de 48 horas", así lo asegura la Presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras“No queremos diálogo, se han enviado comunicaciones a todos los órganos ministeriales y no hemos tenido respuesta. Exigimos que nuestro salario sea cancelado en dólares o su equivalente”, expresó Contreras.“Si nuestras exigencias no son cumplidas por parte del ejecutivo nacional, enfermería tendrá que verse obligado a suspender indefinidamente sus servicios”. advirtió.