(VIDEO) Gremio de enfermeras asegura que el paro nacional se cumplió en 20 estados

30-10-19.-Este miércoles 30 de octubre se inició el paro nacional convocado por el gremio de salud, el cual tendrá una duración de 24 horas. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, aseguró durante una concentración realizada en la afueras del hospital JM de los Ríos, que en 20 estados del país se acató el llamado de paro nacional y en 90% de los centros de salud públicos “Tenemos a nuestros hijos pasando hambre porque con esos sueldos no podemos darle comida”.Asimismo, denunció que en el estado Aragua el sector salud no pudo salir a protestar por amenazas de colectivos.El gremio de enfermería detalla que esta protesta es por hambre. Según Rosario la protesta se ha cumplido y la voz de la enfermería se ha hecho sentir. “Volvemos a las calles y paralizamos nuestras actividades por 24 horas, respetando las entir, emergencias”."No tenemos zapatos ni uniforme. En el hospital no hay agua y en la zona tampoco. La superviviencia del ser humano se eleva cada día", expresó enfermera del Hospital de Niños J.M de los Ríos.