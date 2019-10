Enfermeras y madres de pacientes protestaron este viernes en las afueras del hospital JM de los Ríos: El salario no les alcanza ni para alimentarse

18-10-19.-Enfermeras volvieron a protestar este viernes 18 de octubre en las afueras del Hospital de Niños JM de los Ríos para exigir salarios justos. Ante el reciente aumento de sueldo que ubica en Bs. 300 el sueldo no les alcanza para alimentarse."La unidad de Terapia parece un deposito, hay para 14 cupos disponibles y sólo recibimos a tres porque no hay aires acondicionados debido a la mala administración de insumos", manifestó Yani Omauco, enfermero del J.M. de los Ríos"Debo cuidar a pacientes de manera particular, me reviento de día y noche trabajando para darle calidad de vida a mi hijo, pero ni con 10 salarios lo puedo hacer", indicó una enfermera.Maria Isabel Quiroz, madre de paciente del J.M. de los Ríos: "A mi bebé de dio un paro y ellas (enfermeras) con su miseria de sueldo salvan a nuestros niños. Aquí las madres pasan hambre y se desmayan"."Nos donan los medicamentos y en muchas ocasiones me regalan dinero porque yo no puedo costearlos, pero por mi hija hacemos lo posible", manifestó.