(AUDIO) Trabajadores del Metro protestaron por el pésimo servicio y las degradantes condiciones del sistema subterráneo

19-09-19.-El trabajador del Metro de Caracas , William Enríquez, denunció que el sistema de transporte subterráneo se encuentra en detrimento, reportó Unión Radio

Afirmó que la compañía no está en capacidad de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, y manifestó que los empleados no cobran su salario desde hace un mes, y no gozan de condiciones laborales necesarias para desempeñarse.

El sistema de Metro está en detrimento, en deterioro. Mayor General, ya no puede darle una respuesta inmediata a los usuarios para transportarlos de manera segura, rápida y confortable. Hay promotores de servicio que tienen más de un mes que no cobran su salario, igual los trabajadores que no tienen condiciones de trabajo donde puedan desempeñar sus funciones.

Enriquez desestimó que la causa del pésimo servicio sean las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al país.

Este miércoles un descarrilamiento de un vehículo de mantenimiento de vías denominado Unimog, originó un fuerte retraso en la Línea 1 del Metro de Caracas.

