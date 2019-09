Petroleros de PDVSA siguen realizando asambleas con ASINSUOPET

La Asociación Sindical Nacional de Supervisores y Operadores Petroleros, Similares, Afines y Conexos (ASINSUOPET), reporta, a través de sus directivos nacionales que "continúa avanzando firme con el plan de recorrido nacional" por los centros de trabajo, "organizando y cumpliendo con las asambleas de trabajadores, de carácter vinculante". Según explican, se trata de una "acción legalmente soportada que blinda y consolida el respaldo de todos los activos y jubilados que respiramos en PDVSA para realizar la entrega y presentación del nuevo proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021". Dicho proyecto tendría que entrar en vigencia próximamente, y lo vienen consolidando producto de las propuestas conversadas en asambleas realizadas y a través de las redes sociales ligadas a la asociación. El objetivo es recoger las que sean consideradas más importantes por los trabajadores y trabajadoras, para defender y proteger sus derechos sociales, para el bienestar común de todos y todas sin excepción en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Los trabajadores que forman parte de la Junta Directiva de la Organización Sindical ASINSUOPET: Antonio García, Juan Carlos García, Yorjan Coa, Drianelis Pérez, Yesenia Maita y Luís Barreto, indicaron que ya están llegando a la recta final, qué "llegó el momento histórico que estábamos esperando, la oportunidad que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras activos y jubilados de unirnos en una sola voz, para presentar ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST) el nuevo Proyecto de Convención Colectiva de Trabajo 2019-2021".

Este proyecto abarca y se propone amparar a todos los trabajadores, trabajadoras activos y jubilados de todas las categorías de profesionalización de la Industria Petrolera y Gasífera. Se trata de una exigencia que consideran "inobjetable" ya que "el próximo primero de octubre del año en curso se vence la actual, triste y decepcionante Convención Colectiva de Trabajo 2017-2019, que extinguió el poder adquisitivo, los beneficios socioeconómicos, la alimentación, la salud entre otros". De ahí que se planteen, en nombre de todos los que les respaldan a nivel nacional, aprovechar una gran oportunidad de incluir las cláusulas que les permitan "hacer justicia social a los trabajadores de la mal llamada Nómina No Contractual o Nómina Mayor, quienes han sido excluidos de su derecho social establecido en el artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 431 de la Ley Orgánica de Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), donde se establece que todos tienen derecho a celebrar y disfrutar de una Convención Colectiva de Trabajo, garantizando siempre el principio de intangibilidad y progresividad, resguardando y cumpliendo con el artículo 32 de Ley Orgánica de Hidrocarburos que indica que todos los trabajadores y trabajadoras excepto los integrantes de las Juntas Directivas de la empresa, gozarán de estabilidad en el trabajo, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales y sindicales".

En el recorrido que vienen realizando "de norte a sur y de oeste a este" ASINSUOPET afirma que viene "cumpliendo con la Convocatoria Nacional legalmente formalizada y publicada en fecha 28 de Julio de 2019". En los últimos Centros de Trabajo visitados se han conformado nuevas comisiones de trabajo, lo que ha impulsando, según los directivos, "el empoderamiento de la fuerza laboral para divulgar y multiplicar". Mencionan, entre los lugares y centros visitados, el Centro de Almacenamiento y Transporte de Crudo – Patio de Tanque Oficina (CATC-PTO) de la Gerencia Coordinación Operacional Faja; La Gerencia de Ingeniería de Producción del Distrito San Tomé, División Ayacucho, ambos en el Estado Anzoátegui; Oficinas de PDVSA y MinPet de La Campiña, Caracas, Distrito Capital; Complejo Refinador Paraguana (CRP) Amuay y Cardón en Punto Fijo, Estado Falcón.

Por otro lado, expresan que se sienten "fortalecidos con otras organizaciones sindicales petroleras del país y su solidaridad mostrada en nuestras conversaciones presenciales", respecto a lo que citan el caso, por ejemplo, del "compañero Gregorio Rodríguez del Movimiento Clasista La Jornada quien manifestó su empatía por nuestra lucha sindical". Asimismo hacen referencia al "compañero Tony León de SINTRAMENPET, quién en nuestro acercamiento expresó de igual manera su disposición a trabajar en pro de fortalecer la unión en defensa y protección de los derechos sociales de todos los trabajadores de la industria".

Aprovechan para enviar un saludo a todas las organizaciones sindicales del sector petrolero y gasífero del país.

Asamblea de Trabajadores en la Sala de Control CATC-PTO Gerencia de Coordinación Operacional Faja Estado Anzoátegui

Credito: ASINSUOPET

Asamblea de Trabajadores en la Gerencia de Ingeniería de Producción, Distrito San Tomé, Estado Anzoátegui

Credito: ASINSUOPET

ASINSUOPET también reseña que "gracias a la confianza y llamados recibidos, las asambleas que se vienen realizando, han sido realizadas con la participación importante de muchos líderes naturales nacientes que forman parte de cada uno de los procesos productivos de PDVSA, quienes en conjunto hemos consolidado la idea neutral, unitaria y pluralista para concienciar a todos los compañeros trabajadores, líderes nacientes que vienen rompiendo el silencio y que al igual que nuestro objetivo principal buscan reimpulsar de manera cívica, inteligente y organizada la industria del petróleo y del gas, llegando así a la conclusión de que en unión nacional los Trabajadores, Trabajadoras activos y Jubilados estaremos recuperando la productividad de forma rentable y sostenible, cumpliendo con los más altos niveles de estándares nacionales e internacionales".

"Expresamos y hacemos de conocimiento público, antes de brindar detalles sobre los temas en asamblea, que nuestra prioridad en este momento es lograr que el trabajador cuente nuevamente con su amplio beneficio alimenticio y su respaldo en cuanto al tema salud, son dos factores importantes y que son nuestra bandera ya que obviamente permitirá reimpulsar la confianza en PDVSA por parte de los trabajadores".

Asamblea de Trabajadores en la Sala de Control CATC-PTO Gerencia de Coordinación Operacional Faja Estado Anzoátegui

Credito: ASINSUOPET

Entrando en materia según sus abiertas interrogantes, recogen que "uno de los temas más resaltantes que hemos debatido durante las asambleas ha sido EL SALARIO, por lo cual se está exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la CRBV y el artículo 98 de LOTTT, el cual establece que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades de alimentación, vestimenta, salud, higiene, recreación y servicios para el trabajador y su familia, donde el Estado es garante de cumplir con el salario vital en referencia a la canasta básica".

Según explican, "actualmente el salario mínimo está anclado a medio Petro (PTR), siendo violatorio de estos artículos citados ya que, medio PTR al día de hoy, considerando el valor en cuenta oficial como segunda unidad contable del país es 40 Mil Bolívares Soberanos, quedando rezagado con respecto al valor del mercado legal, siendo contradictorio con el WhitePaper de ésta criptoactivo en función al precio del barril del petróleo y la tasa de cambio oficial de las divisas por día, por lo que los valores de cotización del mercado varían constantemente y, actualmente es de Bs.S 1.253.482,61 (Tomado de la página web www.petro.gob.ve); de manera que el salario mínimo debería ser entonces Bs.S 626.741,31, y de cualquier manera, ninguno de los dos valores cubre la canasta básica actual ya que, la misma está por el orden de los 6 Millones de Bolívares Soberanos, en función a la inflación de los precios de los productos y servicios asociados a la canasta básica".

De ello deducen que, "para cumplir con lo establecido en dicho artículo 91 el salario mínimo debería ser hoy de 5 PTR de cotización del mercado por lo menos, y no en fracciones como se viene manejando" y que ahí reside la debilidad de la realidad del salario por la fluctuación-día de este criptoactivo.

Destacan, que "NO SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LAS RIQUEZAS, según el artículo 96 de la LOTTT, ya que, y públicamente lo expresamos, óigase bien, con la venta de un solo día de producción de petróleo, hablando de Barriles Día por supuesto, se cubre el pago de la nómina de un mes de toda la fuerza laboral de PDVSA y aún financieramente hablando, queda para cubrir la necesidad exigida y solicitada por los trabajadores y trabajadoras en una sola voz en el país. En este punto exhortamos al Patrono a considerar esta situación, pues la riqueza es generada principalmente por los trabajadores y trabajadoras en el proceso social de trabajo, su justa distribución debe garantizar una vida digna junto a su familia" . (Resaltado a solicitud de ASINSUOPET)

Asamblea de Trabajadores en CRP - Amuay y Cardón. Estado Falcón

Credito: ASINSUOPET

Visita de ASINSUOPET en CRP - Amuay y Cardón. Estado Falcón

Credito: ASINSUOPET

Por otro lado y en el mismo orden de ideas, "ASINSUOPET hizo pública a través de sus redes sociales y secciones de portales de noticias la solicitud (S/N) de la derogación del Memorándum - Circular No. 2792, ante el despacho del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo el día 20 de Junio de 2019, debido a que viola todos los principios rectores en materia laboral aplicando mal el concepto de política salarial con la racionalización de la justa distribución de las riquezas".

Igualmente, agregaron que "manifestamos con firmeza las graves condiciones inseguras e insalubres presentes en los Centros de Trabajo visitados por el Equipo Multidisciplinario Nacional de ASINSUOPET, la cual deben ser resueltas inmediatamente como punto de honor, no se puede seguir violando el artículo 87 de la CRBV, el artículo 43 de la LOTTT y los artículos 53 y 56 de la LOPCyMAT. Debido a todos esto riesgos presentes en los procesos productivos ponen en emergencia a PDVSA, hay que tomar las acciones oportunas y preventivas para evitar un accidente laboral, operacional o daño a un tercero".

Oficina de SENTRAMENPET, Edificio del MinPet en La Campiña, Caracas, Distrito Capital

Credito: ASINSUOPET

La Junta Directiva de ASINSUOPET también manifiesta que siempre estará agradecida con sus compañeros de trabajo, "porque somos Trabajadores y Trabajadoras de PDVSA igual que ustedes, por hacer posible que cada momento histórico y que quede impreso para el conocimiento público de nuestra gestión a nivel nacional. Seguiremos paso a paso, con pie firme apegados a derecho realizando las asambleas para seguir fortaleciendo el respaldo de los trabajadores activos y jubilados en ésta ofensiva y exigir que se haga JUSTICIA SOCIAL EN MATERIA LABORAL y exhortamos a los designados y delegados líderes dentro de esta empresa, a no mal utilizar su postura representativa del patrono para buscar obstaculizar estas acciones totalmente legales, bajo una figura REPRESENTATIVA SINDICAL LEGAL y RECONOCIDA POR PDVSA y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo para actuar en nombre de los trabajadores y trabajadoras como manda la LOTTT, exhortamos y públicamente extendemos este artículo a los Organismo de Seguridad del Estado a sumarse y no apoyar la obstaculización de lo que por derecho nos corresponde y nuestras Leyes Venezolanas nos amparan y nos respaldan, asimismo ASINSUOPET hace un llamado nacional a todos los Trabajadores, Trabajadoras Activos y Jubilados de Petróleos de Venezuela, Similares, Afines y Conexos a no caer en las manipulaciones expresadas en las Redes Sociales sobre nuestra actividad como Asociación Sindical, ASINSUOPET está legalmente constituida, reconocida y tienen amplios estatutos que permiten que nuestras acciones hasta ahora tengan validez".

Culminan con un mensaje: "TRABAJADOR y TRABAJADORA no dudes del equipo multidisciplinario nacional que nació para cambiar y dejar una nueva historia en PDVSA, no dudes que nuestro trabajo en conjunto de los líderes nacientes en todos los Centros de Trabajo haremos, cambiaremos y transformaremos nuestra triste realidad y lograremos las reivindicaciones que una sola voz nacional los trabajadores queremos... con las acciones organizadas y cívicas de todos los trabajadores para el renacer de PDVSA".