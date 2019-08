Trabajadorxs de transnacional Goddard Catering Group protestaron contra salarios de hambre

31 de agosto de 2019.- Las condiciones en la que se encuentran las trabajadoras y trabajadores venezolanos le abre toda la posibilidad a las empresas transnacionales a tener personal en condiciones de semiesclavitud o de los que algunos llaman neoesclavitud. Tal es el caso de la empresa transnacional Goddard Catering Group, que funciona en el Aeropuerto de Maiquetía, y que le presta servicio de comida a las líneas aéreas. Las y los afectados aseguraron que aunque la empresa cobra sus servicios en dólares, no les ofrece un salario digno.

Larry Hernández, uno de los manifestantes, indicó a varios medios de comunicación que la situación de los trabajadores es caótica. “Esta es una empresa internacional y estamos devengando un salario mínimo. Ellos se han valido de cualquier trampa para tenernos pisados. Ya esto no se aguanta”.

Precisó que los afectados son 87 obreros. “Cómo es posible que a estas alturas un trabajador esté devengando semanal entre 10 mil y 11 mil bolívares. Se le ha dicho al patrón que con eso no compramos nada, pero no cede”, dijo.

Reiteró al no ser escuchados tomaron la decisión de salir a las calles como forma de protesta. “Ya no estamos pidiendo un mejor salario, sino que nos dé un bono en dólares, porque es lo que va a mantener nuestro poder adquisitivo. Nada hacemos con negociar un salario que se va a volver sal y agua”, lamentó

Hernández explicó que se trata de una protesta pacífica que toma los semáforos de Guaracarumbo, parroquia Urimare, cuando está en rojo.

Echarre Harry tiene 11 años en la empresa en el área de pastelería y es uno de los dirigentes sindicales. “Estamos en una situación difícil. El gerente general nos hizo una mala pasada al firmar un contrato colectivo con el sindicato saliente, aun cuando ya habían perdido las elecciones”, explicó.

“Nos perjudicó porque no nos dieron la oportunidad de discutir el contrato y ahora tenemos un salario por el piso y no percibimos bonos. De la casa matriz de la empresa, en Estados Unidos, nos mandan una ayuda en dólares, pero el gerente no lo entrega”.

Denunció que las pocas veces (con una frecuencia promedio de cada seis meses) que les han dado esa ayuda se las dan al cambio del día y la cantidad que él quiere. “Tenemos un año y medio en esta lucha, pero no se ha dignado a cumplir con las mejoras que nos prometió”.