PPT llamó a analizar la eficacia de las deducciones vinculadas al salario de los trabajadores

Credito: Correo del Orinoco

27 agosto 2019 - El Partido Patria Para Todos (PPT) instó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a examinar el salario integral de los venezolanos, el cual, dicen, además de su poca efectividad a causa de la inflación, se ve severamente reducido por las retenciones que mensualmente se les hace al sueldo de los trabajadores, sin que estas representen un beneficio.



Luisa González, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres por la Patria, organización adscrita al PPT explicó que actualmente “al salario mensual de los trabajadores se le realizan descuentos por conceptos que hoy no existen”. Manifestó que estos “supuestos” beneficios, como por ejemplo, el seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM), en la administración pública, “no cubre ni siquiera para una consulta médica”.



Otro concepto aludido por González fue el descuento por Ley de Política Habitacional, beneficio que, a su entender, no es para garantizar la adquisición de una vivienda a ningún empleado de la administración pública.



González agregó el tema del Bono de Alimentación, cuyo monto de 25 mil bolívares, señaló, no puede ser considerado una compensación al salario. “Es el momento de que revisemos, es el momento de solidarizarnos con los empleados públicos porque no es posible que esté sucediendo una migración desde las instituciones públicas al sector privado, el cual ya tomó su previsiones, y cuyas compensaciones salariales son mejores que las ofrecidas en la administración pública”, expresó.



Para González, la reconversión monetario ejecutada en agosto de 2019, “dejó muchos puntos pendientes”, entre ellos, dijo, la discrepancia que hay entre el valor del petro y el porcentaje que recibe el trabajador como parte de su remuneración mensual, la cual, según se determinó el año pasado, sería el 0,50 por ciento del valor del criptoactivo venezolano.



A su juicio, “difícilmente un trabajador con un salario anclado al petro como unidad base, estimado en 80 mil bolívares, pueda adquirir por lo menos tres productos de la cesta básica. Esto hay que revisarlo”, exhortó la militante pepetista durante la rueda de prensa semanal de la organización política.

Dónde está la seguridad



En otro orden de ideas, el PPT rechazó los “atentados” recientes contra la planta de llenado de gas doméstico Jefa Apacuana, ubicada en Ocumare del Tuy, estado Miranda, y el descarrilamiento de un tren que prestaba servicio en la Línea Uno del Metro de Caracas.



No obstantes, “la gravedad de los hechos”, los cuales González atribuye a acciones vandálicas, la representante del PPT, denuncia falta de seguridad en las instalaciones atacadas. “¿Dónde está la seguridad?”, preguntó.

Ocúpese



El PPT aprovechó el encuentro con representantes de la prensa para denunciar el daño ecológico que ocurre en la Amazonía, donde actualmente un incendio destruye grandes extensiones de reservas forestales.



“Lo que está sucediendo en estos momentos en la Amazonía es un hecho sin precedentes, la cantidad de especies que se está perdiendo, ecosistemas totalmente arrasados”, comentó la vocera, quien atribuyó la tragedia al desinterés del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.