Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora protestó política laboral del Gobierno y conducta del ministro Piñate

El Frente Nacional de Lucha de La Clase Trabajadora (FNLCT) protestó el pasado jueves 22 de agosto ante la sede del Ministerio del Trabajo en el centro de Caracas, rechazando lo que califican de conducta "patronal y antidemocrática" del actual Ministro del área, Eduardo Piñate, así como también manifestaron estar en contra de la política laboral del Gobierno Nacional en general.

En la actividad, varios de los asistentes hicieron uso de la palabra, donde los reclamos y denuncias giraron en torno a resaltar la difícil situación que están atravesando como trabajadores y la solicitud de que Eduardo Piñate sea cesanteado de su cargo. En ese mismo sentido denunciaron los lineamientos emitidos en octubre de 2018 desde el Ministerio en cuestión, más conocidos como Memorado 2792, que exigen se deje sin efecto a razón de lo nocivo que ha resultado para sus intereses como trabajadores tanto en el sector público como en el privado.

Víctor Gutiérrez, trabajador de la empresa privada KRAFT, Planta de Barquisimeto, detalló que el gobierno no hace cumplir las convenciones colectivas ya firmadas y la empresa privada aprovecha para despedir trabajadores: "Están despidiendo trabajadores, están desmejorando lo poco que nos queda como salario, el cual no nos alcanza para nada y en la empresa KRAFT no estamos alejados de esa realidad. Estamos aquí exigiéndole al gobierno que haga cumplir las convenciones colectivas ya firmadas".

Por su parte, Fernando Oliveros, del FNLCT en Yaracuy, expresó que "cada vez que vamos a una sede de la inspectoría del trabajo nos encontramos con cualquier aberración jurídica en contra de la clase trabajadora, engavetan expedientes facilitando el estrangulamiento de nuestras luchas a través del cansancio de los trabajadores … exigimos la renuncia inmediata del señor Eduardo Piñate"

De igual manera dieron a conocer que se mantendrán movilizados en defensa de sus derechos y extendieron un llamado a todas las trabajadoras y trabajadores a nivel nacional a sumarse a juntar esfuerzo dado lo catastrófico de una situación que solo apunta a empeorar más.