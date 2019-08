Dirigentes sindicales clasistas y revolucionarios convocan a un Encuentro Nacional para el 2l de agosto

Encuentro de Trabajadores por una Patria Socialista, vista parcial de la asistencia Credito: Prensa Patria Socialista

18 de agosto de 2019.- Dirigentes sindicales de distintas partes del país y de distintos sectores del proceso social del trabajo convocan a un Encuentro Nacional para este 21 de agosto. No es sólo en contra de la injerencia imperialista en nuestro país si no también, para discutir y elaborar políticas y acciones en defensa de los derechos democráticos a la protesta en momentos de avanzada que amenaza conquistas laborales logradas y hasta en la propia existencia como clase trabajadora.



La amenaza del imperialismo es real y el objetivo es la dislocación del estado nación. En este sentido queremos poder debatir sobre las formas que debe tener la resistencia del pueblo trabajador de manera conjunta en el campo político y sindical. Sin embargo, eso no puede ser obstáculo que hoy impidan nuestra defensa colectiva ante el cercenamiento a nuestros derechos contractuales y constucionales, entre ellos, el derecho a la crítica y a la protesta.



Siempre hemos entendido que sólo seremos "clase para si" y sujeto social protagonista si construimos nuestras propias organizaciones sindicales y políticas de manera autónoma e independiente. Esa línea de entendimiento alienta la Convocatoria de esta reunión nacional. Esperamos que en este evento surja algún tipo de coordinación orgánica que apunte hacia a la conformación nacional de un instrumento político y/o sindical autónomo, Independiente de Trabajadores y Trabajadoras. Para los trabajadores defender la nación es defendernos a sí mismos.



Lugar: Caja de Ahorro de los Empleados público CASEP. Av Urdaneta. Boulevar Panteón. Caracas



Contactos



Raúl Ordóñez, telf 0426 564 05 27

Stalin Pérez, telf 0426 519 46 15

Angel Navas, telf 0424 438 78 11



Región Central: Rafael Sánchez "Chemón", 0424 461 86 35; Ismael Hernádez, 0412 497 77 48: Angel Narváez, 0426 833 22 91



Región Occidente: Alberto Salcedo 0426 566 99 64; Adonay Suárez "Caneco", 0426 279 04 08



Región Oriente: Nieves Tamaroni, 0414 862 61 15; Jesús Rosales 0416 580 11 30