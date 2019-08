Policía de La Guaira tomó la planta de Pdvsa Gas. Trabajadores denuncian que les negaron el acceso

Credito: EU

15-08-19.-Este miércoles el personal que labora en el llenadero de Pdvsa Gas, ubicado en Zamora, parroquia Catia la Mar, participó en una mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo y la viceministra Johana Santeliz para rechazar ser asumidos por la Gobernación de La Guaira.



Por ello las instalaciones fueron tomadas por los cuerpos de seguridad del estado, según confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, quien dijo que “dado que abandonaron las labores como gobierno nos tuvimos que ocupar de la distribución, porque se trata de un servicio básico”.



Precisó que “los bomberos se encargan del llenado y los policías de la distribución hasta que se llegue a un acuerdo con los trabajadores”. Jody Lugo, uno de los voceros de los trabajadores y quien tiene seis años en Gas Comunal, alertó sobre el riesgo que hay en la manipulación del gas y la toma de las instalaciones.



“Nuestro personal recibe preparación para poder manipular el gas licuado de petróleo y para ello tienen licencia. Estamos capacitados para eso. Ellos ahorita están metiendo personal sin saber lo que hacen. No pueden tener policías allá adentro, no pueden estar armados, tener granadas, porque si pasa algo es inevitable”.



Con él coincidió Vladimir Malavé, que tiene 10 años de experiencia en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Siaho), quien recordó que el artículo 64 de la resolución 290 del Ministerio de Petróleo establece el reglamento interno en las instalaciones como “cero porte de armas, no pueden tener yesqueros, no se puede usar el celular y que deben tener equipos de protección personal”.



Este jueves los más de 60 trabajadores acudieron a sus puestos de trabajo, pero les negaron el acceso en la entrada de la planta. Por ello se dirigieron a la Inspectoría del Trabajo en La Guaira para ampararse.



Empresa de Distribución de Gas La Guaira C.A es el nombre del nuevo ente adscrito a la Gobernación. Desde este mes de agosto el cilindro que 10 kilos que antes costaba 5 bolívares soberanos ahora pasó a 6.000 bolívares, lo que representa un incremento de 120.000%; 18 kilos salía en 10 bolívares soberanos, pero vale 15 mil bolívares (150.000% de aumento) y la de 43 kilos pasó de 20 soberanos a 25 mil bolívares (500.000%).

