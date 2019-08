Voceros de “Trabajadores en Lucha” se solidarizan con petroleros

Este martes 13 de agosto fue realizada una rueda de prensa por la articulación obrera conocida como "Trabajadores en Lucha", a propósito de su pronunciamiento en solidaridad con el sector laboral petrolero, en la cual algunos de sus voceros examinaron elementos que a su juicio evidencian la profundización de la crisis que padece la clase trabajadora venezolana y la población en general. Hicieron un llamado a sus hermanos de clase, a lo largo y ancho del país, a engrosar las filas de un espacio desde el que pretenden convocar y organizar al pueblo trabajador para continuar la lucha por sus derechos. En su criterio, todos los derechos del movimiento obrero vienen siendo violentados, a consecuencia de la "política de ajuste" que aplica el gobierno de Nicolás Maduro, a la que califican, sin reparo alguno, como "anti obrera".







Thony Navas, dirigente del sindicato SIRTRASALUD, comenzó su declaración solidarizándose con el sector de trabajadores petroleros, que se encuentra en una situación de inminente conflicto, debido a una acelerada desmejora de sus beneficios laborales e incumplimiento de su contrato colectivo, que estiman podría afectar al 80% de sus cláusulas, en el marco de una "recurrente violación de sus derechos". El dirigente de "Trabajadores en Lucha", perteneciente al sector salud, expresó: "Queremos hacer llegar toda nuestra solidaridad con los compañeros trabajadores del sector petrolero que están sufriendo la negación de las cláusulas de su contrato colectivo y algo que afecta profundamente a sus familiares como lo es el hecho de que les ha sido eliminado todo lo que tiene que ver con aspectos de servicios médicos y cuando van a hacer uso de su seguro entonces los mandan para la Misión Barrio Adentro".







Navas también denunció que las autoridades de PDVSA amenazan y despiden a aquellos trabajadores combativos que se han venido levantando contra la situación, que desde su punto de vista, no escapa a lo es el cuadro general que están viviendo sus compañeros en todo el país.

Según la información ofrecida, la clase trabajadora petrolera se encuentra sumamente molesta y en preparativos de protesta, realizando asambleas en centros de trabajo, plantas de la industria petrolera y refinerías.







Por su parte, Gustavo Martínez, militante de Marea Socialista y ex dirigente sindical de Café Fama de América (despedido por el Estado-patrón), habló sobre el papel que se proponen jugar desde "Trabajadores en Lucha": "Estamos ante un gobierno profundamente anti obrero y anti popular, pero nosotros no somos solamente querellantes y comentaristas; nosotros nos estamos articulando porque apostamos por la organización y la movilización de la clase obrera para pelear por nuestros derechos y dar vuelta a nuestro favor a esta barbaridad de crisis que estamos viviendo".







De igual forma, Martínez resaltó el carácter de autonomía e independencia de clase que define a "Trabajadores en Lucha", aclarando que no creen que haya "atajos, ni nada parecido" en la lucha, y que todo pasa por la organización paciente y con autonomía, para ir creciendo en la capacidad de lucha: "Sabemos perfectamente que el gran responsable de nuestras calamidades es el gobierno militarista y policíaco de Nicolás Maduro, que nos aplica su brutal paquete capitalista, pero también entendemos que nuestra suerte depende de la capacidad que tengamos para enfrentarlo con autonomía política y de lucha. Por eso desde ‘Trabajadores en Lucha’ no creemos en atajos, porque la otra cúpula, encabezada en estos momentos por Juan Guaidó, es tan enemiga nuestra como lo es la burocracia madurista. De tal manera que con ese espíritu hacemos un llamado a los trabajadores a organizarnos para pelear por un salario según lo establece el Artículo 91 de la Constitución de la Republica, contra el Memorando 2792, contra los despidos que se están dando tanto en el sector público como en el privado y así, contra toda la sistemática violación de nuestros derechos"







Finalizaron diciendo que estarán informando sobre una serie de actividades próximas a realizar, entre ellas una plenaria de trabajadores y dirigentes sindicales de todos los sectores laborales que vienen interactuando en esta agrupación, en la ciudad de Caracas, prevista para el venidero 21 de septiembre.