Trabajadores de la salud protestaron este jueves para exigir mejoras laborales y dotación de insumos médicos

01-08-19.-Trabajadores de la salud protestan este jueves en la avenida San Martín, Caracas, para exigir mejoras en las condiciones de trabajo y dotación de insumos médicos para atender a los pacientes.La enfermera Luz Gallardo, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva, aseguró que en el Distrito Sanitario número 3 de la ciudad capital tienen una demanda de medicamentos muy alta, que no pueden cumplir por no contar con la dotación necesaria para atender a los enfermos.“En la actualidad no tenemos medicamentos ni contamos con insumos médico quirúrgicos para brindar una atención médica de calidad. Debemos usar las inyectadoras de las vacunas para poder recoger muestras de sangre de los pacientes”, indicó Gallardo.Denunció que en el Distrito Sanitario número tres no han llegado medicinas ni insumos provenientes de los tres cargamentos que aterrizaron en Venezuela con ayuda humanitaria.Debido a la falta de medicamentos en los centros de salud, en el área de salud sexual y reproductiva se ha registrado un repunte de 20% en el embarazo de las jóvenes de entre 12 y 18 años de edad.“Este distrito sólo cuenta con 69 enfermeras activas para atender 7 municipios de la capital, lo que no es suficiente para atender a la población”, destacó la enfermera."En cada ambulatorio debería haber por lo menos tres o cuatro enfermeras y en la actualidad si hay dos enfermeras es mucho", "el personal de enfermería debe trasladarse en metro o pedir cola para ir a los ambulatorios a aplicar el material biológico debido a que no tenemos transporte", afirmóGallardo.Agregó que no cuentan con las condiciones adecuadas para trabajar, pues en los centros asistenciales no hay agua ni material de limpieza. Los trabajadores tampoco cuentan con transporte para ir a los ambulatorios a aplicar el material biológico.