Ronmer Gutiérrez: "Mas de 2000 trabajadores de Coca-Cola estamos suspendidos"

En diciembre de 2018 se conoció la noticia sobre un acuerdo al que habrían llegado la empresa Coca-Cola / Femsa y el Ministerio del Trabajo al que le fue acuñado la denominación de "régimen de condiciones especiales de protección" cuya medida afectó directamente a más de 2000 trabajadores de la mencionada entidad productora de refrescos, ya que fueron desincorporados de su nómina con la explicación de que esta "situación de crisis duraría 6 meses mientras se recuperaban, pues las ventas habían bajado y necesitaban un esfuerzo de parte de los trabajadores". Esto último según alegato de voceros de Coca-Cola y que ha podido saberse ya que lo explican muchos trabajadores que llevan meses protestando ya sea en Carabobo, en Antimano o en Los Cortijos.

Dentro de esos más de 2000 trabajadores afectados por la medida, se encuentra Ronmer Gutiérrez quien lleva 17 años desempeñando el cargo de auxiliar de bodega y con quien hemos podido conversar sobre el tema. Ronmer no se detiene en términos de rimbombancias burocráticas y dice claramente: "Nos tienen suspendidos a razón de una interpretación del artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo que hacen a su acomodo y nos lo aplican como si fuésemos responsables de crisis alguna".

Protección del proceso social de trabajo LOTTT Artículo 148 "Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las condiciones de trabajo, el Ministerio del poder popular con competencia en materia de trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo. A tal efecto instalará una instancia de protección de derechos con participación de los trabajadores, trabajadoras, sus organizaciones sindicales si las hubiere, el patrono o patrona. Los trabajadores y trabajadoras quedarán investidos de inamovilidad laboral durante este proceso. El reglamento de esta ley regulará la instancia de protección de derechos. En caso de existir convención colectiva, y si resulta acordada la modificación de condiciones contenidas en él, dichas modificaciones permanecerán en ejecución durante un plazo no mayor del que falte para que termine la vigencia de la convención colectiva correspondiente"

Continúa diciendo Ronmer: "Yo trabajo en la Distribuidora de Los Cortijos, en donde fuimos suspendidos 64 trabajadores de los más de 2000 a nivel nacional. La empresa alegó que apostaban por una recuperación económica, ya que las ventas habían bajado y necesitaban un esfuerzo de nuestra parte"

Son 12 sindicatos a nivel nacional con los que cuentan los trabajadores de Coca-Cola Femsa. Sus juntas directivas empezaron a reunirse con representantes de la empresa y funcionarios del Ministerio del Trabajo en noviembre de 2018, de donde se presume empezó a fraguarse un pacto del que al parecer no todos los sindicatos estuvieron de acuerdo, pues Ronmer aclara sobre el papel que ha jugado SINBOTRASIVE, la organización sindical a la que está afiliado: "Nuestro sindicato SINBOTRASIVE, que hace vida en La Distribuidora de Los Cortijos no estuvo de acuerdo con las condiciones impuestas por la empresa y se ha mantenido desde entonces encabezando las protestas que hemos levantado contra esta medida"

En todo caso, el acuerdo que dieron a conocer, inicialmente hablaba de una duración de 6 meses, pero recientemente la misma empresa anuncio que se extendía la situación, mientras ha continuado la denuncia de parte de los trabajadores que han visto como claramente les han sido desmejorados beneficios socioeconómicos con el argumento que emite la empresa de que "financieramente son insostenibles". Sobre esto Ronmer acota: "Actualmente estoy cobrando 19.000 bs quincenal, eso no es ni el 50% del salario mínimo nacional y 20.000 bs en cestaticket. Pero además sabemos de casos en donde muchos compañeros nuestros no han podido hacer uso de pólizas o el HCM porque hay problemas de respuesta una vez que van a los centros de salud y la empresa no aclara nada, lo que también es violación e incumplimiento del contrato colectivo"

Es una realidad que están viviendo muchísimos trabajadores del sector privado en todo el país, amén de situaciones similares en el sector público y ante lo cual Ronmer finaliza haciendo un llamado: "Los Trabajadores de la Distribuidora Los Cortijos estamos llevando adelante un proceso de demanda contra Coca-Cola Femsa en conjunto con nuestro sindicato y nuestro abogado, pero no es secreto para nadie la realidad que estamos viviendo los trabajadores venezolanos en estos momentos tan aciagos, que habría que sumarle la falta de una gran organización obrera para responder y luchar juntos por nuestros derechos. Y esto último es vital porque nadie más va a tomar en sus manos lo que nos corresponde a nosotros como clase, de tal manera que hago un llamado a todos mis compañeros de Coca-Cola, a los de Pepsi, a los cementeros, y a la clase trabajadora toda a que nos unamos con firmes propósitos de pelear por nuestros puestos de trabajo, por nuestros salarios como lo establece el Art. 91 de La Constitución de La Republica y por unas condiciones laborales que nos permitan vivir dignamente"