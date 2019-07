Asociación de Supervisores y Operadores Petroleros convoca asambleas para consultar asuntos laborales de PDVSA

Caracas 28 de Julio 2019.- Aporrea.org - ASINSUOPET, Asoc. de Supervisores y Operadores Petroleros, emitió un comunicado y a la vez "Convocatoria Nacional" de la organización, por medios de comunicación de alcance nacional, para la realización de una Asamblea Extraordinaria de Trabajadores y Trabajadoras, Jubilados y Sobrevivientes, Afiliados y No Afiliados a la Organización Sindical "ASINSUOPET", de la nómina menor y mayor de PDVSA, tal como lo informó y consignó su Asesor Legal Externo, Abog. José Zacarías.

Mediante el comunicado y convocatoria, informan que a partir del próximo lunes 29 de julio y hasta el viernes 20 de septiembre del presente año se estarán realizando varias Asambleas Extraordinarias, en los Centros de Trabajo en función al número de afiliados y no afiliados, a la naturaleza de las actividades profesionales, a la distribución de los turnos de trabajo y a la dispersión geográfica para la participació. La finalidad de las mismas es la consulta democrática y toma de decisiones en cuanto a los puntos de agenda que serán tratados respectivamente, según las convocatorias previas que se realizarán a todos los trabajadores(as) y a todos los sindicatos de base que respaldan al sindicato nacional ASINSUOPET.

Anuncian que contarán con la asistencia y participación del Ing. Antonio García como Presidente de ASINSUOPET y otros integrantes de la Junta Directiva. Señalan que las actividades se realizarán considerando el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad industrial, salud laboral y protección ambiental, sin que esto perturbe la actividad normal de los Centros de Trabajo. Fundamentan las convocatorias amparadas en el derecho social y en materia laboral, que se garantiza en los artículos 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas del trabajo, sin más requisitos que lo establecido por la Ley. Así lo reclacó, Antonio Garcia, directivo sindical.

A continuación reproducimos el contenido del documento y la convocatoria mencionados:

Asamblea extraordinaria de trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y sobrevivientes afiliados y no afiliados a la organización sindical ASINSUOPET de la nómina menor y mayor de PDVSA y sus filiales Haciendo valer el derecho de libertad y autonomía sindical el Abogado José R. Zacarías, asesor legal externo de la organización sindical nacional de trabajadores y trabajadoras denominado ASOCIACIÓN SINDICAL NACIONAL DE SUPERVISORES Y OPERADORES PETROLEROS, SIMILARES, AFINES Y CONEXOS (ASINSUOPET), la cual ampara a todos los trabajadores(as) afiliados y no afiliados de la nómina menor y mayor de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales a nivel nacional, cumple con informar a través de los medios de comunicación y notificar a las máximas autoridades y a los representantes del patrono de dirección de la empresa estatal PDVSA, como lo son el señor Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor M/G Manuel Quevedo Fernández Ministro del Poder Popular de Petróleo y Presidente de PDVSA, los integrantes de las Juntas Directivas y a los señores(as) Gerentes Corporativos y de la Dirección Ejecutiva respectivos, que a partir del próximo lunes 29 de julio y hasta el viernes 20 de septiembre del presente año se estarán realizando varias Asambleas Extraordinarias, en los Centros de Trabajo en función al número de afiliados y no afiliados, a la naturaleza de las actividades profesionales, a la distribución de los turnos de trabajo y a la dispersión geográfica para la participación, consulta y toma de decisiones en cuanto a los puntos de agenda que serán tratados respectivamente, según las convocatorias previas que se realizarán a todos los trabajadores(as) y a todos los sindicatos de base que respaldan al sindicato nacional ASINSUOPET, con la asistencia y participación del Ing. Antonio García como Presidente de ASINSUOPET y los integrantes de la Junta Directiva, Ing. Drianelis Pérez, Abg. Yorjan Coa e Ing. Juan Carlos García, Luis Barreto, Yessenia Maita, Francisco Bruce, Julio Abache, dichas actividades se realizarán considerando el cumplimiento de las normativas en materia de seguridad industrial, salud laboral y protección ambiental, sin que esto perturbe la actividad normal de los Centros de Trabajo, y amparado por el derecho social en materia laboral en los artículos 95 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde establece que los trabajadores y trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen conveniente para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas del trabajo, sin más requisitos que lo establecido por la Ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Por lo cual, se espera la máxima colaboración por parte de la empresa. La organización ASINSUOPET, tiene carácter permanente y tiene por objeto entre otras cosas el estudio, defensa, desarrollo y protección del proceso social de trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora, así como la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados y afiliadas.

Por lo cual, el Ing. Antonia García y su Directiva invitan a todos los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y sobrevivientes de la nómina menor y mayor de PDVSA y sus filiales para que hagan acto de presencia en una Asamblea Extraordinaria a realizarse a nivel nacional en sus Centros de Trabajo según la programación definida con las Seccionales, Delegados(as) y Sindicatos Base durante el período de un mes y medio a partir del próximo lunes, 29 de julio de 2019, donde se realizarán la presentación del anteproyecto de la nueva convención colectiva de trabajadores de PDVSA 2019 – 2021 y la introducción de un pliego conciliatorio de peticiones con los reclamos y situaciones demandadas desde el año pasado por los trabajadores y trabajadoras en cuanto a la violación de sus beneficios, garantías y derechos laborales como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) en el artículo 394 literal "d" y "e" respectivamente. ASINSUOPET, haciendo valer las atribuciones y finalidades establecidas en el artículo 367 de la LOTTT indica los siguientes puntos a tratar:

· Proteger y defender los intereses y derechos individuales y colectivos de sus afiliados y

afiliadas y de los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, aunque no sean miembros de la organización sindical, en el proceso social de trabajo, mejorando las condiciones materiales, morales e intelectuales y el interés supremo del trabajo como hecho social y proceso generador de riqueza para su justa distribución. En éste sentido, el 20 de junio del año en curso ASINSUOPET hizo entrega formal en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo la solicitud de Rectificación, Auto evaluación y Derogación del Memorándum – Circular N° 2792, el cual viola los principios rectores de la LOTTT, así como también se hizo entrega formal, ese mismo día, de la Solicitud de pronunciamiento con respecto a la reivindicación de las prestaciones sociales por retroactividad según los años de servicios con el último salario cada vez que se haga un ajuste salarial para la nómina mayor (Nómina no contractual) de PDVSA que NO se está cumpliendo desde hace más de veinte (20) años, como SÍ se está cumpliendo merecidamente con los compañeros(as) de la nómina menor (Nómina contractual) actualmente, siendo esto totalmente discriminatorio para los compañeros(as) de la nómina mayor. Además de esto, se están presentando una serie de reclamos hechos públicamente por todos los movimientos sindicales y los propios trabajadores y trabajadoras con respecto a su situación de cobertura del PLAN DE SALUD de PDVSA, el cual NO se está cumpliendo con calidad y calidez en los servicios de emergencia, hospitalización, maternidad y cirugía en las clínicas privadas como se venían disfrutando en años anteriores, así como en los centros propios de atención hospitalaria de la empresa, el retrasó en el pago oportuno de los reembolso médicos, desabastecimiento de medicinas en el servicio de farmacia y la disminución prácticamente a cero de la cobertura de los servicios funerarios, también se presenta la grave situación con respecto a la DISMINUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO, la cual viola todas las normas en materia salarial, donde el trabajador trabaja a pérdida desde hace cinco (05) años aproximadamente, es decir, la remuneración que recibe por su servicio prestado no le alcanza para comer él y su familia durante una semana por lo menos, mucho menos para su higiene, vestirse, educación, recreación, mantenimiento de sus bienes y servicios, ni decir para poder asistir a su puesto de trabajo así quiera ir, por lo que prácticamente el trabajador está financiando a la empresa haciendo otras cosas para poder ir a su puesto de trabajo porque mantiene su compromiso con la empresa y la esperanza que la situación mejore, también tenemos la situación presentada con el BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN la cual no se está cumpliendo en el servicio prestado por los comedores industriales propios de la empresa, por los servicios contratados de suministro de comidas empacadas en cuanto a su calidad, cantidad balanceada, valor nutritivo, variedad e higiene, y además el monto asignado en los viáticos y en la tarjeta electrónica de alimentación (TEA) el cual no es suficiente y acorde con la economía real del país, y por último tenemos el INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO adecuadas de calidad, con seguridad, higiene y salud laboral.

Toda éstas situaciones tienen ya mucho tiempo que no se le ha dado respuesta oportuna, por lo que siguen sin tener una solución efectiva por parte de la empresa, demostrando así su negligencia, indulgencia, inacción, inobservancia y omisión que se diluye en una estructura burocrática corrupta. Por todo lo anterior, la acción a tomar por parte de ASINSUOPET será introducir un pliego conciliatorio de peticiones para buscar la solución inmediata a ésta problemática planteada, que ya tiene suficiente tiempo en espera, donde se cuenta con todos los basamentos legales que aplican y sustanciados en el expediente respectivo, cualquier otro caso adicional que este identificado y documentado, con sus respectivo soporte, que pueda sumar a éste punto será recibido durante las Asambleas Extraordinarias para ser incluido.

· Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo y, especialmente, en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje. Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento. En éste caso ASINSUOPET, desde hace varios años ha venido trabajando en éste tema donde uno de sus grandes éxitos fue lograr en la Convención Colectiva de

Trabajo de PDVSA 2017 – 2019 (CCP 2017 – 2019), en conjunto con otros movimientos sindicales, la CLÁUSULA 2: AMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL DE LA CONVENCIÓN de la cual se cita textualmente una parte " … el personal de la Nómina No Contractual no será afectado en los derechos sindicales que le consagran la LOTTT y su Reglamento, y en este sentido no podrán ser impedidos de participar en actividades de mero ejercicio sindical. A los efectos de la aplicación de los mencionados artículos de la LOTTT, cualquier TRABAJADOR que no estuviere de acuerdo con su exclusión, podrá acogerse al Procedimiento en Caso de Diferencias estipulado en la Cláusula 77 de esta CONVENCIÓN. Si la decisión fuere favorable al TRABAJADOR, éste comenzará a disfrutar de todos los beneficios de la presente CONVENCIÓN, a partir de la fecha de la sentencia del tribunal o del Laudo Arbitral, sin que ello implique duplicidad con los beneficios que le han venido siendo aplicados como parte del personal no amparado por esta CONVENCIÓN, ni la retroactividad de los beneficios contractuales. En todo caso, la política laboral de la EMPRESA con relación a la implementación de beneficios sociales y en particular, los referidos a vivienda, salud, educación y alimentación, se seguirán con base a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, teniendo como propósito elevar la calidad de vida de todo su personal en consideración a su entorno familiar. … " considerando que en desde el año 2015 hasta el 2016 con la participación de 96 mil trabajadores y trabajadoras que representaban el 70% aproximadamente de la fuerza laboral de PDVSA se pronunciaron con la propuesta número 145 con respecto a "Implantar mesas de trabajo para la unificación de las nóminas basadas en el principio de equidad" en el Plan Estratégico Socialista (PES) 2016 – 2025 aprobado en Asamblea de Accionista de PDVSA y ratificada por el Presidente de la República de Venezuela Sr. Nicolás Maduro Moros, a pesar de esto el trabajador de la nómina no contractual sigue estando excluido de la CCP 2017 – 2019, es por ello que el 05 de junio de 2019 se publicó el llamado a todos los trabajadores y trabajadoras de la nómina menor y mayor de PDVSA para que participen y envíen sus propuestas para el anteproyecto de la nueva convención colectiva de trabajo de PDVSA 2019 – 2021, considerando la unificación de las nóminas por lo que, se requiere el respaldo, la participación y autorización de todos los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y sobrevivientes para llevar a cabo la negociación de éste anteproyecto legítimamente.

· Supervisar y defender el cumplimiento de todas las normas destinadas a garantizar la seguridad social y el proceso social de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, especialmente las de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, las de construcción de viviendas para los trabajadores, las de creación y mantenimiento de servicios sociales y actividades sanas y de mejoramiento durante el tiempo libre. En éste sentido ASINSUOPET tiene información de desviaciones en las condiciones y ambiente de trabajo que existen en las áreas administrativas, industriales y operacionales, así como

las condiciones inseguras presentes en los materiales, equipos, herramientas, máquinas y en la flota de transporte propia de PDVSA desde hace varios años, que aún no han sido

solventadas y en algunos casos ha empeorado, por lo que se tiene previsto en el recorrido nacional de los Centros de Trabajo realizar una encuesta, entrevista e inspección visual, a fin de constatar la situación actual y posteriormente hacer la entrega formal de un informe técnico a las autoridades de la Presidencia y Junta Directiva de

PDVSA.

· Compañeros trabajadores y trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes cualquier otro punto que este fuera del orden de esta convocatoria, tanto individual como colectiva, se deberá entregar el día de la Asamblea en una carpeta con su solicitud, propuesta o planteamiento debidamente identificada y soportada o enviar al correo oficial de ASINSUOPET para su oportuna atención, esto con el propósito de mantener el objetivo de la Asamblea y no desviar los tres puntos indicados arriba para cumplir eficazmente con la agenda de trabajo.

Por lo antes expuesto, ASINSUOPET y la agrupación de los sindicatos base junto a los colegios de profesionales avanzan para buscar un dialogo sincero con visión tripartita: de los trabajadores(as), patrono y gobierno, con el único propósito de impulsar la productividad de la industria petrolera y gasífera nacional, que es deber de todos los trabajadores y trabajadoras crear, propiciar, planificar, desarrollar, hacer, accionar, implementar, ejecutar, revisar, verificar, controlar, asegurar, actuar y garantizar una serie de acciones, actividades, cambios y transformaciones que permitan que PDVSA de verdad genere bienestar al pueblo venezolano siendo más eficiente y rentable para la generación de divisas, así como ofreciendo los servicios de calidad al pueblo venezolano en la producción, distribución y suministro de la gasolina, aceites lubricantes, gas doméstico, gas combustible y los demás productos derivados de los hidrocarburos a través de la petroquímica. Considerando que lo primero es el trabajador como columna vertebral y energía vital en toda la cadena de valor de la industria petrolera y gasífera y son la fuerza principal que genera la riqueza en un proceso social, por lo que se debe cumplir los derechos, garantías, beneficios, intereses, convenciones y reivindicaciones laborales para que así se genere y asegure un ambiente armónico, digno, favorable, optimo y positivo, donde el trabajador o la trabajadora pueda cumplir con su responsabilidad a cabalidad dentro del proceso productivo de trabajo con la cantidad y calidad especificada, manteniendo los estándares de seguridad industrial, higiene y salud laboral, responsabilidad social y protección ambiental, es por ello que se entregará el pliego conciliatorio de peticiones y el anteproyecto de la nueva convención colectiva de trabajo para PDVSA en el período 2019 – 2021, que recogerá todas las propuestas y las recomendaciones para que se genere y obtenga de forma propicia y eficaz la victoria de la clase trabajadora y el verdadero reimpulso de la industria petrolera en la República Bolivariana de Venezuela, teniendo como punto de partida el amor, la bendición y protección de DIOS Todopoderoso para tener un país próspero con justicia social, paz y calidad de vida.