Trabajadores del ministerio de Interior y Justicia denuncian desalojo de su sede sindical

José Perez, presidente de Sintrasde

16-07-19.- El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado SINTRASDE, organización sindical que hace vida en el Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de Agricultura y Tierras y Ministerio de Comercio, legalmente construido según gaceta del CNE: numero 896 de fecha 16-05-018. Hace pública la denuncia antes sus afiliados y demás organizaciones y expresiones del movimiento sindical el desalojo de su sede en el edificio “Paris” plaza candelaria de la ciudad Caracas.



José Pérez presidente de dicha organización sindical manifestó que : “el pasado viernes 13-07 se nos prohibió la entrada a las oficinas de nuestra sede sindical ubicada en el Edf. Paris plaza Candelarias, parroquia candelaria Caracas, en el cual viene funcionando desde hace 15 años, el personal de seguridad aduce que son lineamientos superiores del Min. de Asuntos Penitenciarios, el cual ordenó el desalojo de los espacios que ocupa esta organización laboral”, no han mostrado orden escrita o aviso a las partes afectadas, esta medida involucra a todos los sindicatos que hacen vida en el Min. de Interior y Justicia, así como a la Asociación de Jubilados del CICPC y la Caja de Ahorros de dicho ministerio".



No hay quien asuma la autoría o responsabilidad de la medida, se nos ha informado verbalmente que tenemos diez días para entregar la oficina, enfatiza José Pérez, lo que es cierto que es una afrenta a esta organización sindical y todos los trabajadores que dignamente representamos. Hacemos un llamado a que se aclare esta desagradable situación y se establezcan las responsabilidades pertinentes, desde la perspectiva de los intereses de la clase obrera, ya con la arremetida imperialista es suficiente más la lucha contra la especulación y la defensa del salario, tenemos los trabajadores para estar alerta y no necesitamos distraernos en semejantes pequeñeces.