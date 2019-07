Jubilados y pensionados del Ministerio de Comercio protestaron este jueves por la falta de pagos y bajos salarios

11-07-19.-Jubilados y pensionados del Ministerio de Comercio protestaron este jueves frente a su sede en rechazo a la falta de pagos y los bajos salarios. Denunciaron que les quitaron todos los beneficios laborales, reportó el canal TV Venezuela.Elizabeth Valera, presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Ministerio de Comercio, explicó que actualmente están cobrando el salario mínimo y este no les alcanza para cubir sus necesitadades. Solicitan la homologación de los sueldos.Valera indicó que el seguro HCM solo cubre 100.000 bolívares y existen muchas irregularidades al momento de usarlo. En el caso de algunas personas, al acudir a Seguros Horizonte, les dicen que no están inscritos.La ex trabajadora pidió al ministro William Contreras que atienda y responda las solicitudes de los jubilados y pensionados."Con 40.000 BsS no se vive para nada. Es algo que nunca pensamos que iba a pasar, se lamentó."Uno tiene que vivir arrastrando lo poco que tiene", expresó otro jubilado“Sufro de la tensión y del azúcar. El sueldo no me alcanza para comprar las medicinas y tengo que recurrir a matas para tratar mi enfermedad”, manifestó una de las pensionadas en la protesta.