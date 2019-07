(VIDEO) Trabajadores y jubilados protestaron este miércoles a las afueras de la Vicepresidencia de la República en rechazo a los bajos salarios

03-07-19.-Trabajadores y jubilados de la administración pública realizaron una protesta este miércoles en la avenida Urdaneta, a la altura de la Vicepresidencia de la República, con el fin de exigir mejoras salariales."Le pedimos a Nicolás Maduro que viva un mes con el sueldo que nosotros ganamos. Lo invito a que sea él quien se coma la caja del CLAP que le dan a uno" expresó un manifestante.Lourdes Ávila, docente presente en la manifestación expresó: “Necesito hacerme una operación desde hace cuatro años, tengo ruptura total del supraespinoso, el año pasado me salía en 28 millones y con 64 mil bolívares que gano mensual, ¿cómo puedo operarme?”, manifestó.Por su parte Edgar León, trabajador jubilado invitó a las autoridades competentes, a recorrer los diferentes hospitales y clínicas de la ciudad, “y que puedan constatar la difícil situación, que viven allí cada uno de los pacientes”."Hemos estado luchando por nuestra jubilación y no sabemos el motivo por el cual en la Vicepresidencia no la firman", expresó un trabajador de la Cantv."El salario está muy bajo y no tenemos nada. He trabajado en muchos lugares pero ahorita estoy sin trabajo", afirmó un ciudadano quien trabajó en Cantv.