Trabajadores de Ipostel en Bolívar protestaron para exigir por mejoras salariales y recursos para mejorar el servicio

25-06-19.-Trabajadores del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela -Ipostel- en el estado Bolívar salieron a la calle para exigir aumento salarial y además denunciar que no tienen los recursos para mejorar el servicio.Asimismo, destacaron que el salario no es suficiente y que la cobertura médica contemplada en la contratación colectiva no es suficiente, así como dificultades para hacer uso del beneficio.Tampoco cuentan con transporte o vehículos para laborar.Exigen al gobierno que sean respetados sus derechos laborales y lo exhortan a que se haga una auditoría en la empresa.