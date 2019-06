Organizan foro sobre la huelga general y resistencia de los trabajadores brasileros Caracas 18 de junio

14 de junio de 2019.- Para el próximo 18 de junio, tres días después de la huelga general del 14 de junio en Brasil, estará en nuestro país Julio Turra,

miembro de la CUT de Brasil y militante de la corriente del trabajo del PT.



Turra será el ponente en el foro: Huelga general 14 de junio y resistencia de los trabajadores brasileros que se organiza en Caracas.



Como bien se sabe, los trabajadores brasileños se preparan para parar el país. Para llegar hasta ese evento fue fundamental que las organizaciones -CUT y PT - no cayeran en las trampas de negociar la PEC de la Previsión o presentar sustitutivos y se mantuvieron firmes: ¡es no y no!.



Este 14 de junio, con votación en asambleas y diálogo con el pueblo, los trabajadores van a hacer un día de huelga. Y si esta huelga no es suficiente, pues el gobierno no tiene margen de retroceso, continuarán luchando, contando con sus organizaciones, para impedir que prosperen los planes macabros exigidos por el capital financiero.



La Federación de Trabajadores Hidrológicos de Venezuela, (fedesiemhidroven) en conjunto con la federación nacional de sindicatos de trabajadores de productos medicinales, cosméticos y perfumería (fetrameco) han organizado esta actividad, porque la lucha de los trabajadores brasileros es nuestra lucha, más cuando la ofensiva imperialista y del capital presionados por su crisis buscan destruir las conquistas y derechos, que los trabajadores hemos arrancado al capital y dislocar nuestra nación.



