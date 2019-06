Miles de obreros petroleros abandonados por el Estado, el trasfondo de la huelga de hambre y sus protestas en Caracas

Vea en fotografías la situación de 8 mil obreros petroleros abandonados por el Estado burgués venezolano

Venezuela viene pasando por un proceso de crisis desde hace más de 6 años ya, las respuestas del Estado, de la burguesía, de la llamada izquierda gubernamental y de la derecha nacional han sido tan incoherentes como en el fondo y no tan hondo, tan parecidas, en un pacto invisible que recorre el país entero como un embrujo contra el pueblo. Estamos atravesando una árdua crisis que ninguna propaganda del delirio oficial, mostrado como "chavista", puede ocultar. Nuestra posición está con el Chávez de las comunas y sobre todo con el Chávez que expulsó la trasnacional Exxon Móvil de PDVSA y nacionalizó para el pueblo la empresa petrolera, que es lo que sostiene real y completamente a Venezuela. No fue para que la destruyesen y que echaran a los trabajadores petroleros al abandono. El gobierno se quedó con los pasivos en dólares que debía pagar a los trabajadores la empresa. Chávez había dicho que se los pagasen, pero fueron despojados hace años y hoy deambulan por la capital desarraigados de sus regiones y de sus familias, lo que para ellos, indudablemente representa lo contrario a una revolución donde el sujeto tendría que ser la clase trabajadora. Los obreros exigen el pago según actas convenio y denuncian que varios trabajadores, con el cabello encanecido y arrugas surcando el rostro, han fallecido durante la larga espera. Pero otros disponen del usufructo de lo que no les corresponde.

Simbólicamente, para seguir nuestro recuento por las intrincadas situaciones que componen a Venezuela ahora y que además están marcando otros rumbos en la historia nacional, pues... simbólicamente, y hasta es una ironía con relación al discurso oficial, miles trabajadores petroleros, muchos de ellos hoy adultos mayores, que quedaron inactivos hace años, después de haber trabajado gran parte de su vida para sostener al país, se encuentran en huelga de hambre por pasivos laborales. "Estamos con ese Chávez", dicen los trabajadores; pero no con quienes les dejan insensiblemente en la indigencia y dan la espalda a una revolución.

Hemos venido siguiendo el caso de trabajadores petroleros de varios estados del país, que tienen años reclamando pasivos laborales, muy anteriores al discurso de doble faz que pronuncia el gobierno, que se presenta sin respuesta y además oculta completamente la situación. Son más de 8 mil trabajadores afectados y centenares de ellos se manifiestan en Caracas, venidos de distintos lugares del país, especialmente de la región oriental, y que asumieron vivir en las calles del centro de la ciudad capital para dedicarse a defender su derecho a reclamar lo que han ganado con su fuerza de trabajo y el tiempo invertido en la empresa nacional PDVSA. Les hemos visto en días previos a la huelga de hambre de un grupo y el inicio de las actuales jornadas de movilización, a la intemperie, bajo los puentes y los árboles, cocinando con leña al margen de las quebradas, ignorados por la deshumanizada autoridad. En los videos y gráficas se pueden ver sus reclamos y la excplicación de sus problemas.

"¿Entran o no divisas suficientes de la renta para cubrir la deuda con los trabajadores del sector petroleros?", se preguntaba en una de las entrevistas realizadas, un trabajador petrolero. "De eso estamos seguros", le respondía uno de los manifestantes. Otra pregunta es: ¿Hacia dónde mira la "dirigencia sindical revolucionaria"?

El abandono a los trabajadores petroleros genera indigencia en Caracas

Trabajadores de PDVSA y de transnacionales cuyas instalaciones pasaron a la empresa nacional con el proceso revolucionario, que fundaron plantas petroleras y gestaron en distintos estados las empresas petroleras del país; esas que hasta hoy generan sumas muy superiores a lo que cualquier mortal puede imaginar de dinero... Están varados en Caracas sumidos en la indigencia. Les adeudan sus pasivos laborales desde hace muchos años y cansados de reclamar desde las regiones en que habitaban, se vinieron a Caracas para profundizar su lucha. Después de más de un año de haberse trasladado a reclamar en la capital, una colectividad bastante numerosa de trabajadores petroleros decidió lanzarse a una huelga de hambre para que el gobierno cumpla con sus reivindicaciones laborales y pasivos atrasadísimos. Ya no soportan la situación de vivir en la calle o en refugios improvisados, de tener que cocinar a leña cualquier cosa a la orilla de las quebradas o tener que dedicarse al reciclaje de desperdicios para medio sobrevivir. Pero la indolencia y la insolidaridad del Estado no se conmueve con todo eso; es la esencia del Estado burgués que no murió, que no fue sujeto al Golpe de Timón, y que se multiplicó con la muerte de Chávez.

Se instalan frente a instituciones públicas para hacer el reclamo y lo que reciben es la más fría indiferencia, la ausencia de los funcionarios institucionales contrasta con la rápida llegada de la GNB y los cuerpos de seguridad, única respuesta de la que parece capaz el Estado.

Desde el equipo de aporre queremos hacer un llamado a la solidaridad con estos extrabajadores que desde hace ya más de un año viven en la calle, comen a orillas los riachuelos que surcan la ciudad, duermen en plazas del centro de Caracas, como la de La Moneda, pero sin monedas. Ahora ya no les importa ir a una huelga de hambre porque ya la vida les colocó en esa situación cotidiana de manera forzosa. Siguen esperando día a día una respuesta seria y efectiva del gobierno nacional, mientras en el camino, algunos ya se han muerto sin ver sus reclamos satisfechos, pues gran parte de ellos son adultos mayores y muchos padecen de enfermedades. Las condiciones de estos trabajadores ya son, como lo afirmamos, de indigencia, pues se encuentran en situación de calle, y sin embargo, no declinan, no bajan la cabeza ni renuncian a sus derechos, continúan exigiéndole al Estado burgués sus pasivos laborales, por años de vida entregados a la empresa petrolera de todos los venezolanos (aunque más de unos pocos que se quedan con los recursos).

Vea las imágenes anexas a la noticia. Los personajes, los camaradas, muchos de ellos portando franelas del PSUV, de los candidatos o alcaldes de turno en sus protestas y manifestaciones. Desde donde algunos se encuentran, se puede ver el Panteón Nacional; no hay que describir lo que uno siente cuando al otro lado ve y palpa lo que está sucediendo con esta Patria.

Ex trabajadores petroleros llevan más de un año en Caracas reclamando pago de sus pasivos laborales y mientras tanto viven en la indigencia. Esperamos que la respuesta institucional no sea simplemente retirarlos de los espacios públicos y ocultar la miseria.

Credito: Aporrea.org / Amanda



Credito: Aporrea.org / Amanda A la espera de los pasivos laborales impagos por años, estos trabajadores recurren al reciclaje en las orillas de las quebradas caraqueñas. El Estado, al no cumplir y hacer justicia, está contribuyendo a crear indigencia y profundizar los dramas humanos.

Credito: Aporrea.org / Amanda

Trabajador petrolero cesante y sin cobro de pasivos por años, cuenta la situación:

