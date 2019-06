Médicos y enfermeras de la Maternidad Concepción Palacios denuncian malas condiciones del centro y bajos salarios

12-06-19.-Trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios protestaron este miércoles por las malas condiciones en las que se encuentra el centro y el bajo salario que reciben.



Asegurann que los sueldos no les alcanza para subsistir. "El problema del salario es que si no lo tenemos, estamos destruyendo a la familia". "En Venezuela "todo el mundo se va porque no se gana lo suficiente para vivir", manifestó el secretario ejecutivo de Fetrasalud, Pablo Zambrano."El salario significa vida, significa familia", aseguró.



Silvia Bolívar, dirigente sindical y representante del sector enfermería, dijo que no sólo tienen escasez de uniformes, sino también de herramientas y productos para mantener condiciones de higiene óptimas en la Maternidad.



Una doctora del centro médico donde se encontraban dijo que tampoco poseen analgésicos para los pacientes. "No tenemos productos de limpieza, las camareras limpian solamente con agua", expresó.