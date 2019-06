(VIDEO) Trabajadores de Alcasa denuncian humillaciones y despidos injustificados

03-06-19.-Trabajadores de Aluminio del Caroní S.A. (Alcasa), denunciaron este lunes "despidos injustificados" y que es una situación "humillante, asaltaron toda la gerencia".El dirigente sindical de la empresa, Henri Aria, dijo que iban "a armar una ruta de defensa de los derechos de los trabajadores, ya lo que esta ocurriendo en CGV Alcasa es algo demasiado humillante con los trabajadores, los dirigentes sindicales del Psuv, de la FBT asaltaron toda la gerencia, acabaron con esta planta, la cerraron, eliminaron el sistema de transporte, y ahora pretenden suspender a los trabajadores, que no es mas que despido"., según reportó el canal VPITv"Le dicen a los trabajadores que están suspendidos porque no están llegando a planta" pero tienen listados de al menos 200 trabajadores que pueden ingresar, mientras que los demás "no tienen derecho a entrar, es decir, hay una humillación contra la clase trabajadora de Guayana, y yo alerto a todos los dirigentes sindicales que CVG Alcasa siempre ha sido el epicentro de las políticas del Gobierno."Señaló que los trabajadores que no aparecen en los listados no pueden ingresar a la planta, no tienen derecho a vacaciones ni a recibir el Clap.El abogado Edwin Zambrano, dijo que quieren demostrar que los trabajadores están "defendiendo sus derechos. Este acto de recolección de firmas es una demostración de la voluntad de los trabajadores".Zambrano explicó que están involucrados derechos tales como el salario, inamovilidad y estabilidad, vacaciones, salud, seguridad y otros derechos establecidos en la contratación colectiva.Asimismo, el abogado Frank Silva, dijo que quieren solicitarle a otros dirigentes sindicales y otros trabajadores para que se unan a la lucha para que sea una "lucha masiva" y que "tarde o temprano dará resultado".