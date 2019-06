(VIDEO) Trabajadores del sector salud volvieron a protestar este lunes por mejoras salariales y garantías de insumos

03-06-19.-Trabajadores del sector salud protestaron este lunes debido a los graves problemas que aquejan su sector, exigiendo mejoras laborales para los y garantías de abastecimiento de insumos para poder prestar un servicio adecuado. En palabras de uno de sus representantes, "nuestro mecanismo es la protesta, por eso estamos aquí hoy".Asimismo, expresó que "estamos hablando de la vida de los venezolanos. Hasta donde sé, en el Hospital Clínico Universitario no han llegado insumos de la ayuda humanitaria", por lo que se cuestionó "¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto por la ineficiencia del Gobierno?".¡Mi llamado es a todos los trabajadores a levantarnos y luchar porque no vamos a dejar de hacerlo hasta que respeten nuestras contrataciones colectivas y den el derecho a la salud y la vida!, expresó el secretario ejecutivo de Fetrasalud."Todos los trabajadores a levantarnos y luchar porque no vamos a dejar de hacerlo hasta que respeten nuestras contrataciones colectivas y den el derecho a la salud y la vida", manifestó el dirigente sindical