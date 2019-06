Jubilados y sobrevivientes de Corpoelec reclaman un conjunto de violaciones de derechos

Caracas, 30 de mayo de 2019.- En solicitud de los Trabajadores en Lucha María Cristina Amarista, mediante Carta N° 56 fechada en 30-05-2019, del Grupo Jubilados y Sobrevivientes de Corpoelec al Ministerio de Energía Eléctrica en San Bernardino, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Corpoelec Talento Humano, con mil setenta y tres (1.073) firmas de jubilados y sobrevivientes, se le hace entrega a las autoridades correspondientes, y al Ing. Igor Gavidia

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE)

Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), del reclamo de un conjunto de violaciones a sus derechos, entre las que se encuentran aspectos relacionados con:

1) CONVENCION COLECTIVA 2018-2019 PETICIONES.

2) SEGURO DE HOSPITALIZACION, ASISTENCIA MEDICA PRIMARIA Y SUMINISTRO DE MEDICINAS, REEMBOLSOS PENDIENTES.

3) BONO DE ALIMENTACION PARA JUBILADOS Y SOBREVIVIENTES.

4) SOBREVIVIENTES.

5) HOMOLOGACION DE LAS JUBILACIONES.

6) PAGO DE BONIFICACION DE FIN DE AÑO INCOMPLETA DESDE EL AÑO 2010.

7) DIFERENCIA PENDIENTE DEL BONO DE TRANSFERENCIA 2016-2017.

8) SEGURO DE VEHICULO, PAGO DE SINIESTROS PENDIENTES.

9) OTROS.

Los jubilados y sobrevivientes detallan cada uno de dichos reclamos:

CONVENCION COLECTIVA 2018-2019 PETICIONES

Dicen que la Convención Colectiva 2018-2019 debió firmarse en Enero de 2018. En el Acta de la Convención Colectiva 2016-2017 de fecha 28-09-2016, la CLAUSULA 110: DURACION Y VIGENCIA DE ESTA CONVENCIÓN se establece: "será de veinticuatro (24) meses a partir del 1ro de Enero de 2016"; es decir, está vencida desde el 31 de Diciembre de 2017. Pero también ocurre que, la Convención Colectiva 2016-2017 se firmó, después de más de cinco (5) años de retraso, en esa oportunidad los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES se quejan de que "no fuimos tomados en cuenta como merecemos" y que "estamos en una situación cada vez más crítica debido a que actualmente casi el 99% de los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES reciben salario mínimo BsS 40.000, que no alcanza para cubrir los gastos de alimentación". Agregan que "Corpoelec no nos paga el Bono de Alimentación BsS 25.000" y que "adicionalmente, en la práctica no tenemos Seguro de Hospitalización porque la cobertura es muy baja (BsS 100.000), ni tenemos Atención Médica Primaria y Corpoelec no entrega el beneficio de medicinas desde 2016".

En consideraciones que hacen respecto al impacto del costo de la vida, estiman que "el precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de Abril de 2019 se ubicó en BsS 1.924.265,02, referida a una familia de cinco miembros; según la información emanada del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM)", pero que "Corpoelec realizó un ajuste salarial (muy por debajo) y dio un bono a los empleados activos a partir del 01-03-2019, sin tomar en cuenta a los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES.

Denuncian que "Corpoelec depósito en fecha 28-03-2019 un retroactivo a los JUBILADOS de BsS 4.635 y gran cantidad de JUBILADOS no lo recibieron" y que, por otra parte, "Corpoelec depositó en fecha 05-04-2019 a los empleados activos un bono de BsS 40.000, sin tomar en cuenta a los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES".

Expresa el grupo de afectados que "aumenta nuestra preocupación y nos alarma la cantidad de compañeros JUBILADOS que han fallecido en 2019 de la ex filial EDELCA, la mayoría a temprana edad", cuyos casos citan en una lista.

Por lo expuesto, solicitan "que la Convención Colectiva 2018-2019 se firme lo antes posible" y sean sus peticiones, las cuales fueron enviadas al MPPEE, Corpoelec y Fetraelec en 2017, al igual que a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a Defensa Pública, citando las siguientes:

1) El salario que debe percibir un JUBILADO o SOBREVIVIENTE debe ser, al menos, el triple del salario mínimo decretado.

2) Pago del Bono de Alimentación para JUBILADOS y SOBREVIVIENTES.

3) Aumento de la cobertura del Seguro de Hospitalización de BsS 100.000 a BsS 30.000.000 y actualizarla mensualmente con la inflación para que cubra operaciones básicas que cubría anteriormente (apendicitis, cataratas, cateterismo, cesárea, miopía, astigmatismo, parto normal, peritonitis, operación de cadera, operación de vesícula, etc.).

4) Atención Médica Primaria y Suministro de Medicinas ilimitados como era anteriormente. Se solicita que los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES no tengan límite en sus gastos de consultas, medicinas, exámenes, etc. por padecer en su mayoría enfermedades crónicas (Alzheimer, artritis reumatoide, cáncer, colesterol elevado, diabetes, fibrilación auricular, fibromialgia, hipertensión arterial, litiasis bilateral, Parkinson, tiroides, etc.) que requieren controles periódicos y tomar medicinas a diario de por vida. Colocar un límite en el monto anual de suministro de medicinas, exámenes y citas médicas es una desmejora del beneficio y no es aceptable. Actualmente, la Atención Médica Primaria cubre hasta BsS 100.000 anual pero no está funcionando y el Suministro de Medicinas cubre BsS 100.000 anual, los montos son insuficientes.

5) Que los SOBREVIVIENTES al igual que los JUBILADOS, disfruten del Seguro de Hospitalización, Atención Médica Primaria y Suministro de Medicinas, Bonificación de Fin de Año, Contribución por Estudios y Ayuda para Adquisición de Útiles y Textos Escolares para hijos, Servicio Funerario, que reciban el Auxilio Familiar y el Auxilio por Consumo de Energía Eléctrica, Venta caja de alimentos, etc.

6) Aumento de los Servicios Funerarios de BsS 100.000 a BsS 2.000.000 y actualizar mensualmente con la inflación.

7) Ser incluidos en el tabulador.

8) Indicar en la Convención Colectiva 2018-2019 que la Bonificación de Fin de Año debe calcularse con el monto de la jubilación del mes de Noviembre y debe incluir en su cálculo los bonos que se reciben mensualmente (Auxilio de Consumo Eléctrico, Auxilio Familiar, Asignación Social Jubilados y Ayuda de Previsión Social).

9) El Bono de Transferencia debe ser el mismo monto para JUBILADOS, SOBREVIVIENTES y Activos.

10) Ajustar mensualmente con la inflación la Contribución por Estudios y Ayuda para Adquisición de Útiles y Textos Escolares para hijos de JUBILADOS y SOBREVIVIENTES.

11) Pago a cada JUBILADO de la diferencia del monto de la Ayuda de Previsión Social (AdPS) con el Bono de Alimentación (BdA) de Enero 2016 a Mayo 2019.

12) Servicio odontológico y oftalmológico.

13) Seguro de Vehículo.

14) Para la exfilial EDELCA, crear el término SOBREVIVIENTE, a la muerte del activo o JUBILADO, que el SOBREVIVIENTE cobre la Pensión de Sobreviviente y disfrute del Seguro de Hospitalización, Atención Médica Primaria y Suministro de Medicinas, Bonificación de Fin de Año, Contribución por Estudios y Ayuda para Adquisición de Útiles y Textos Escolares para hijos, Servicio Funerario, que reciban el Auxilio Familiar y el Auxilio por Consumo de Energía Eléctrica, Venta caja de alimentos, etc.

Tienen la apreciación de que, "antes de que se creara Corpoelec, cada empresa filial velaba por sus empleados, teníamos un excelente Seguro de Hospitalización, si había una emergencia médica elevada la empresa apoyaba al empleado en los gastos médicos y el empleado reintegraba posteriormente la deuda a la empresa", pero opinan que "desde que se creó Corpoelec, el deterioro ha sido paulatino en cuanto a salud, hasta el punto de llegar a la terrible situación que vivimos actualmente de no tener en la práctica Seguro de Hospitalización por la baja cobertura (BsS 100.000), ni recibir los medicamentos que requieren los enfermos crónicos (Alzheimer, artritis reumatoide, cáncer, colesterol elevado, diabetes, fibrilación auricular, fibromialgia, hipertensión arterial, litiasis bilateral, Parkinson, tiroides, etc.)".

Todo ello lo contrastan con lo establecido con el Art. 89 de la Constitución, referente a la progresividad de los derechos, que implica que "los beneficios adquiridos en las Convenciones Colectivas pueden mejorarse, y nunca deteriorarse", que es lo que dicen que viene sucediendo.

Sobre el comportamiento de las autoridades responsables, reportan que "en respuesta a nuestra comunicación N° 49 de fecha 13-03-2018, el Director General de Apoyo Jurídico David Palis Fuentes del Ministerio Público, mediante la comunicación N° DCCA-304-2018 de fecha 12-04-2018, recomendó que dirigiéramos nuestra solicitud a la Defensa Pública, que tiene como propósito fundamental garantizar de forma gratuita la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en diversas áreas de su competencia. En consecuencia, se entregó la Carta N° 51 al MPPEE, Corpoelec, Defensoría del Pueblo y Defensa Pública en fecha 15-05-2018". Pero, resulta que "aún no ha respondido Defensa Pública". Por su parte, la Defensoría del Pueblo abrió el Expediente P-18-01779 en fecha 12-04-2018, y lo cerró en Diciembre 2018.

Con trabajos en muchos casos riesgosos y esforzados, trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, después de muchos años de trabajo y sacrificio, ven mermados sus beneficios y derechos, por un Estado que no respeta la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales garantizada por el Art 89 CRBV

SEGURO DE HOSPITALIZACION, ASISTENCIA MEDICA PRIMARIA Y SUMINISTRO DE MEDICINAS, REEMBOLSOS PENDIENTES.

Solicitna aumentar la cobertura del Seguro de Hospitalización de BsS 100.000 a BsS 30.000.000 y actualizarla mensualmente con la inflación para que cubra operaciones básicas que cubría anteriormente (apendicitis, cataratas, cateterismo, cesárea, miopía y astigmatismo, parto normal, peritonitis, operación de cadera, operación de vesícula, etc.).

Corpoelec informó que a partir del 01-05-2019, de manera transitoria, utilizaríamos el Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio de Interior Justicia y Paz (FASMIJ) con la siguiente cobertura: Hospitalización BsS 100.000 anual, Atención Médica Primaria BsS 100.000 anual y Dotación de Medicinas BsS 100.000 anual.

La apreciación de los afectados es que "la cobertura propuesta es insuficiente, no está acorde con la realidad del país, en la práctica nos encontramos sin Seguro de Hospitalización. Este Beneficio previsto en la Convención Colectiva siempre fue casi gratuito y cubría cualquier operación quirúrgica. Esta situación se ha denunciado en varias oportunidades en la Defensoría del Pueblo y en el Ministerio Público".

Solicitan que los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES, como era anteriormente, no tengan límite en la Atención Médica Primaria (consultas, medicinas, exámenes, etc.) y Dotación de Medicinas por padecer en su mayoría enfermedades crónicas que requieren controles periódicos y tomar medicinas a diario de por vida. Colocar un límite en el monto anual de suministro de medicinas, exámenes y citas médicas es una desmejora del beneficio y no es aceptable.

Desde el año 2016 Corpoelec no suministra a la mayoría de los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES las medicinas que deberían tomar a diario consecuencia de las enfermedades crónicas que padecen (Alzheimer, artritis reumatoide, cáncer, colesterol elevado, diabetes, fibrilación auricular, fibromialgia, hipertensión arterial, litiasis bilateral, Parkinson, tiroides, etc.), a pesar de ser un Beneficio previsto en la Convención Colectiva.

Varios compañeros Jubilados se comunicaron con FASMIJ y les informaron que para Corpoelec en cuanto al Seguro de Hospitalización sólo atiende extrictas emergencias, no hay Atención Médica Primaria ni Dotación de medicinas. Esto fue confirmado con Plan Salud El Rosal.



Se ha solicitado que en vista que Plan Salud de Corpoelec tiene la información de las enfermedades crónicas de cada JUBILADO y SOBREVIVIENTE, prepare con antelación un informe indicando los medicamentos que se requieren tomar a diario, para que el MPPEE se lo envíe al Ministerio del Poder Popular para la Salud de manera de conseguir las medicinas a tiempo. Nuestra salud se está deteriorando al no tomar el tratamiento recetado por los médicos.

Corpoelec debe pagar los reembolsos médicos que quedaron pendientes con Seguros La Previsora anteriores al 25-11-2011, los que quedaron pendientes con Seguros Constitución anteriores al 29-02-2012, los que quedaron pendientes con Seguros La Previsora anteriores al 01-02-2017 y los que están pendientes con Seguros Constitución a la fecha.



Anexan en su carta un listado de reembolsos médicos pendientes de pago a JUBILADOS y SOBREVIVIENTES al 28-05-2019, con el fin de resolver cuanto antes lo relacionado con sus pagos, y de concientizar al MPPEE y Corpoelec del impacto económico que representa para nosotros el retraso del pago de estos reembolsos. Existen reembolsos pendientes desde el año 2009.

BONO DE ALIMENTACION PARA JUBILADOS Y SOBREVIVIENTES

Actualmente, el salario mínimo es de BsS 40.000 y el Bono de Alimentación es de BsS 25.000, pero los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES de Corpoelec no reciben el Bono de Alimentación. Se solicita que Corpoelec les pague a los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES el Bono de Alimentación de igual forma que a los empleados activos. Existen otras empresas del Estado que le pagan el Bono de Alimentación a JUBILADOS y SOBREVIVIENTES: Ministerio de la Defensa, Ministerio de Energía y Petróleo, Ministerios de Relaciones Exteriores, Cantv, CVG, Bauxilum, Magisterio, Movilnet, Seniat, UCV, USB, Venalum, etc. En algunos ministerios y entes del Estado los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES reciben el Bono de Alimentación por encima del monto decretado.

La Ayuda de Previsión Social se mantuvo en BsS 0,55 desde Enero 2017 hasta Julio 2018, la colocaron en BsS 21,96 en Agosto 2018 y en BsS 180 en Septiembre 2018 (pagado retroactivo en Octubre 2018). Por otra parte, el Bono de Alimentación ha variado considerablemente: lo ajustaron en Noviembre 2016 a BsF 63.720, en Marzo 2017 a BsF 108.000, en Mayo 2017 a BsF 135.000, en Julio 2017 a BsF 153.000, en Septiembre 2017 a BsF 189.000, en Noviembre 2017 a BsF 279.000, en Enero 2018 a BsF 549.000, en Marzo 2018 a BsF 915.000, en Mayo 2018 a BsF 1.555.500, en Julio 2018 a BsF 2.196.000, en Septiembre 2018 a BsS 180, en Diciembre 2018 a BsS 450, en Enero 2019 a BsS 1.800 y en Mayo 2019 a BsS 25.000.

En Agosto 2016, Corpoelec igualó la Ayuda de Previsión Social de los JUBILADOS al Bono de Alimentación de Agosto 2016 (de BsF 4.500 a BsF 42.480). La Contratación Colectiva 2016-2017 debió prever que la Ayuda de Previsión Social se ajustara cada vez que el gobierno aumentara el Bono de Alimentación, pero los negociadores no lo hicieron, dejando a los JUBILADOS completamente desfasados. La Defensoría del Pueblo respondió a nuestro reclamo en fecha 09-12-2016 mediante la comunicación DdP/DGAC-N° 00305/2016, pero Corpoelec no realizó los ajustes.

Corpoelec debe pagar a cada JUBILADO el total de la diferencia del monto de la Ayuda de Previsión Social (AdPS) con el Bono de Alimentación (BdA) desde Enero 2016 hasta Mayo 2019.

EL pago del Bono de Alimentación se ha solicitado mediante numerosas cartas al MPPEE y a Corpoelec (citan más de 30 caratas entre los años 2012 y 2018).



SOBREVIVIENTES

Se solicita que la Pensión de Sobreviviente se lleve, al menos, al triple del salario mínimo decretado y que los SOBREVIVIENTES disfruten de los mismos beneficios que los JUBILADOS (Seguro de Hospitalización, Atención Médica Primaria y Suministro de Medicinas, Bonificación de Fin de Año, Contribución por Estudios y Ayuda para Adquisición de Útiles y Textos Escolares para hijos, Auxilio Familiar, Auxilio por Consumo de Energía Eléctrica, Venta caja de alimentos, etc.).



HOMOLOGACION DE LAS JUBILACIONES

Se solicita la HOMOLOGACION DE LAS JUBILACIONES con los sueldos de los empleados activos, tal como sucede en otros ministerios, Sidor, sector de Aluminio, etc.; como se indicó en la Carta N° 40 entregada al MPPEE, Corpoelec y Defensoría del Pueblo en fecha 08-09-2016. Además, se solicita que se ajusten las Jubilaciones al equivalente al "último cargo ejercido como activo", en proporción al incremento efectivo del salario asignado al nivel del cargo tomado en referencia para el cálculo de dicha Jubilación, cada vez que ocurran modificaciones en las escalas de salario de los trabajadores activos. Aún no hemos recibido respuesta.

PAGO DE BONIFICACION DE FIN DE AÑO INCOMPLETA DESDE EL AÑO 2010

La Cláusula N° 24 BONIFICACION DE FIN DE AÑO establece que Corpoelec pagará ciento veinte (120) días de salario en la primera quincena del mes de Noviembre, a la fecha Corpoelec no la ha pagado completa, depositó a los JUBILADOS BsS 1.800 el 29-10-2018 y BsS 3.600 el 16-11-2018.

El cálculo de la Bonificación de Fin de Año se debe realizar sumando los montos de Jubilación, Auxilio de Consumo Eléctrico, Auxilio Familiar, Ayuda de Previsión Social desde 2010 y Asignación Social Jubilados desde 2016; multiplicando el resultado por cuatro (4) se obtiene el monto de la Bonificación de Fin de Año. Todos los bonos que se reciben mensualmente en forma regular aportan para el cálculo de la Bonificación de Fin de Año.

En 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, Corpoelec incluyó en el cálculo de la Bonificación de Fin de Año, el Auxilio de Consumo Eléctrico y el Auxilio Familiar, no incluyó la Ayuda de Previsión Social.

En 2016 y 2017, Corpoelec no incluyó en el cálculo de la Bonificación de Fin de Año la Ayuda de Previsión Social y la Asignación Social Jubilados.

Desde el año 2011 se ha reclamado esto mediante varias cartas.

Por lo antes expuesto, Corpoelec le debe a cada JUBILADO un total de BsS 5,75 (BsF 574.576,83) por este concepto desde 2010 a 2017 (BsF 2.800 de 2010, BsF 4.400 de 2011, BsF 4.400 de 2012, BsF 4.400 de 2013, BsF 10.400 de 2014, BsF 18.000 de 2015, BsF 235.432,83 de 2016 y BsF 294.744 de 2017).

DIFERENCIA PENDIENTE DEL BONO DE TRANSFERENCIA 2016-2017

Se solicita el pago inmediato de BsS 0,60 (BsF 60.000) para completar el monto establecido de BsF 300.000 del Bono de Transferencia 2016-2017 para los JUBILADOS.



El Acta de la Convención Colectiva 2016-2017 firmada el 28-09-2016, establece en la última página: "En este contexto que las partes acuerdan la consesión de un Bono de Transferencia sin incidencia salarial, pagadero por única vez, dentro de los treinta (30) días siguientes al depósito legal de la convención colectiva de trabajo suscrita por la Coalición de Sindicatos de Base afiliados... ...de TRECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs 300.000,00) para cada uno de los jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas por discapacidad de CORPOELEC".

El Bono de Transferencia de los JUBILADOS era de BsF 300.000, pero Corpoelec sólo depositó BsF 240.000 en fecha 22-11-2016.

SEGURO DE VEHICULO, PAGO DE SINIESTROS PENDIENTES

El beneficio de Seguro de vehículo fue dejado de aplicar por Corpoelec en el año 2011 a los empleados de la ex filial EDELCA, sin explicación formal alguna a los trabajadores y en contravención a lo estipulado en el Contrato Colectivo Unico del Sector Eléctrico, a pesar de haberlo venido aplicando hasta el año 2010. Según lo establecido en la Cláusula N° 5 "DERECHOS ADQUIRIDOS" del Contrato Colectivo Unico del Sector Eléctrico, el beneficio permanece: "La EMPRESA mantendrá los beneficios o condiciones de trabajo económicas, sociales, culturales, deportivas, socioeconómicas, asistenciales y sindicales, que vienen disfrutando los TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, conquistados a través de los Convenios Colectivos, Actas y Usos y Costumbres, anteriores al depósito legal de la presente CONVENCION, que no hayan sido modificados o suprimidos en razón de las concesiones y acuerdos contenidos en ésta, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 511 y 512 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente. Las PARTES convienen que para los efectos de esta cláusula se tomará en cuenta la naturaleza del beneficio y no el nombre con que fue el beneficio sea designado".

En las comunicaciones GGTH-RRLL-626-2014 de fecha 15-12-2014, GGTH-O-445-2015 de fecha 04-03-2015, GGTH-RRLL-238-2015 de fecha 26-05-2015, TTHH-RLAB-510-2015 de fecha 08-09-2015; Corpoelec no informa a los afectados como va a resolver los siniestros que quedaron pendientes al suspender sin explicación formal el beneficio. El listado de siniestros pendientes por resolver se ha enviado anexo a las cartas.



Ante esto, el sector de jubilados y sobrevivientes solicita la aplicación del Beneficio de Financiamiento para el Seguro de Vehículos, estipulado en el Plan de Beneficios de la exfilial EDELCA, el cual fue dejado de aplicar por Corpoelec en el año 2011, sin explicación formal alguna a los trabajadores y en contravención a lo estipulado en el Contrato Colectivo Unico del Sector Eléctrico, a pesar de haberlo venido aplicando hasta el año 2010. Según lo establecido en la Cláusula N° 5 "DERECHOS ADQUIRIDOS" del Contrato Colectivo Unico del Sector Eléctrico, el beneficio permanece.

Reiterando tal posición, se indica que los trabajadores de la exfilial EDELCA, habían venido disfrutando de este beneficio desde el inicio de nuestra relación laboral, el cual atiende al principio laboral (y aún constitucional), de progresividad de los derechos laborales adquiridos. Tal situación es reconocida en el Contrato Colectivo Unico del Sector Eléctrico en la CLAUSULA N° 5: DERECHOS ADQUIRIDOS. En consecuencia, Corpoelec debe mantener el Beneficio de Financiamiento del Seguro de Vehículos, pues ha sido un derecho conquistado a través del PLAN DE BENEFICIOS DE EDELCA, anterior al Contrato Colectivo. El Beneficio incluido en el referido Plan, pagado efectivamente, después de la entrada en vigencia del Contrato Colectivo, hasta el año 2010, abarca lo siguiente:

"XIII PLAN SOBRE FINANCIAMIENTO DEL COSTO DEL SEGURO PARA VEHICULOS PROPIOS

1. CVG EDELCA financiará el costo de la prima de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y Casco para Vehículo propio del trabajador y/o de su cónyuge. Este financiamiento se otorgará hasta por un máximo de dos (2) vehículos, durante un plazo no mayor de doce (12) meses sin recargo de intereses. Asimismo, reconocerá del monto de la prima, hasta por los dos (2) vehículos, el 50% de su costo, financiando el resto.

Dicho seguro se solicitará por ante la empresa aseguradora con quién tiene CVG EDELCA contratada la Póliza de Seguro de sus vehículos.

2. CVG EDELCA mantendrá la práctica de incluir, en una Póliza adicional, o en la misma Póliza de ser el caso, a solicitud del trabajador, vehículos adicionales al número establecido de dos (2), que sean propiedad del trabajador, su cónyuge o hijos. En este caso la Prima de la Póliza que ampare los vehículos adicionales será pagada por el trabajador directamente en su totalidad al momento de la contratación de la Póliza."

Constituyendo la desaplicación del beneficio, una desmejora en la relación laboral, solicitamos que se continúe aplicando el referido beneficio, y para los JUBILADOS que tuvimos que recurrir a la contratación de una póliza de vehículos en los años 2011 a 2019, dado el alto índice de inseguridad en el país, solicitamos que Corpoelec nos reintegre el cincuenta por ciento (50%) de las referidas pólizas de vehículos a partir del año 2011. Cada JUBILADO entregará una comunicación al MPPEE y a Corpoelec anexando copia de la póliza contratada en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con el fin de que Corpoelec reintegre el (50%) del monto.

Se anexa listado de siniestros de vehículos pendientes de pago al 28-05-2019.

OTROS

En cincuenta y cinco (55) comunicaciones enviadas al MPPEE y Corpoelec entre 2011-2018, los jubilados y sobrevivientes han planteado problemas que a la fecha no han sido solucionados o contestados apropiadamente por parte de Corpoelec en sus comunicaciones GGTH-RRLL-626-2014 de fecha 15-12-2014, GGTH-O-445-2015 de fecha 04-03-2015, GGTH-RRLL-238-2015 de fecha 26-05-2015, TTHH-RLAB-510-2015 de fecha 08-09-2015, TTHH-579 de fecha 22-02-2016, TTHH-1693-2016 de fecha 22-07-2016, TTHH-1257-2018 de fecha 13-03-2018:

a) A la fecha, Corpoelec vende alimentos y otros productos a los JUBILADOS de la Gran Caracas y no siempre le vende a todos.

Se han recibido quejas de JUBILADOS de otros Estados, manifiestan que en su zona no han realizado ningún operativo de venta. Generalmente los operativos los avisan el día antes y sólo los entregan al día siguiente, solicitamos más planificación.

Enumeran operativos realizados en 2018 Corpoelec en la Gran Caracas de los que fueron excluidos total o parcialmente.

Cabe destacar que Corpoelec no les vende caja de alimentos a los SOBREVIVIENTES.



b) Solicitan el envío de los recibos de pago a los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES a sus correos electrónicos personales

Debido a que Cantv no puede emitir nuevas cuentas, esto ha sido solicitado desde el año 2011. Otra alternativa que se ha planteado es que se pueda bajar el recibo de pago con una clave de la página web de Corpoelec, como hacen en otros ministerios. Existen JUBILADOS que no pueden trasladarse a las oficinas de Corpoelec para recoger sus recibos de pago por razones de salud o por los problemas de transporte que presenta el país actualmente (falta de aceite de motor, baterías, cauchos, repuestos, etc). Se ha solicitado desde hace años que el personal de Atención al Jubilado pueda recibir y enviar correos electrónicos desde sus cuentas de Corpoelec para estar en contacto con los JUBILADOS. Se hace muy dificil solicitar las constancias de ingresos porque los teléfonos de Corpoelec suelen estar dañados cuando falla la plataforma, que es muy frecuente.



c) Información sobre el uso y destino de los fondos aportados

Los JUBILADOS de la exfilial EDELCA solicitan nuevamente mediante la comunicación N° 50/2018 entregada el 17-04-2018 al MPPEE, Corpoelec y Defensoría del Pueblo, información sobre el uso y destino de los fondos aportados por cada uno de nosotros, mientras fuimos activos, para constituir el "Fondo Especial de Jubilación". Se constituyó un Fondo de Fideiocomiso y se estableció efectuar inversiones en monedas extranjeras. A la fecha no se ha recibido respuesta.

d) Caso de Fabiola Padrón

Trabajó en la exfilial C.A. La Electricidad de Caracas (EdC) desde el 23 de Marzo de 1987 hasta el 03 de Diciembre de 1990 (3 años 8 meses); adicionalmente, trabajó en la exfilial Electrificicación del Caroní C.A. (EDELCA) desde el 26 de Noviembre de 1990 hasta el 01 de Julio de 2011 (20 años 7 meses); para un total de 24 años 3 meses. En la reunión con la Abog. Susana Berecz en fecha 06-11-2017, la abogada indicó que haría llegar la comunicación que supuestamente le dirigió a la compañera Fabiola Padrón en 2011, la cual Fabiola Padrón indica que nunca recibió. Relaciones Laborales a la fecha no ha entregado la supuesta carta, la compañera Fabiola Padrón ha planteado su caso en el MPPEE y Corpoelec en sus cartas de fechas 10-04-2014 y 20-10-2015 y en las Cartas de este grupo desde 2014.

e) Pago de sesenta (60) mensualidades a familiares de los compañeros JUBILADOS fallecidos

No se cumple lo que se establece en el Artículo 12 del ANEXO "B" PLAN DEL BENEFICIO DE JUBILACION PARA LOS TRABAJADORES DE EDELCA. Los familiares de los compañeros JUBILADOS de EDELCA FREDDY PONCE (C.I. N° 1.749.312) fallecido en Julio de 2015 y RAFAEL SIMON MENDOZA (C.I. N° 4.729.248) fallecido el 14-02-2018, aún no han recibido este pago ni el reintegro de los gastos funerarios.

f) Reclamos de liquidación:

Señalan varios casos pendientes.



g) RETROACTIVO DE APORTE PATRONAL DE LA CAJA DE AHORROS NO AMPARADOS

Pendiente desde Julio 2011 y pagado en Mayo 2015. En Mayo de 2015, Corpoelec pagó a los empleados de la nómina no amparada de la exfilial EDELCA, el retroactivo correspondiente al Aporte Patronal de la Caja de Ahorros cuyo pago les había suspendido desde Julio de 2011. Faltó integrar el aporte patronal al salario, lo que ocasionaría un aumento en la pensión para los que están JUBILADOS. El pago fue calculado con un 25% del beneficio, sin embargo, al personal jubilado no amparado que tenía más de 24 años en la empresa le corresponde un 28%, por lo tanto, queda pendiente un pago retroactivo del 3% para los que se encuentran en esa situación. Además, faltó depositar los intereses de mora correspondientes. El compañero JUBILADO PEDRO ZAMBRANO (C.I. N° 6.554.753) aún no ha recibido el pago, a pesar de que ha introducido varias cartas de reclamo en Atención al Jubilado en 2015, se agradece realizarle el depósito a la brevedad.

Siguen en la comunicación numerosos casos individuales pendientes y sin solución y solicitudes de bonos que no han sido pagados, como el Bono pendiente desde el año 2008 por BsF 8.800 de la Exfilial EDELCA, solicitado desde el año 2011, el Bono por Años de Servicio de la exfilial EDELCA, suspendido desde el año 2010 inclusive.

Consideran que se requiere más interés por parte de Corpoelec en solucionar los problemas de los JUBILADOS y SOBREVIVIENTES, como personas que trabajaron para el Sector Eléctrico y para el país por 20, 25 y 30 años.

Reiteran que los beneficios adquiridos en las Convenciones Colectivas pueden mejorarse pero nunca deteriorarse, como ha venido sucediendo en Corpoelec en los últimos años: la jubilación no cubre los gastos de alimentación, prácticamente no tienen Seguro de Hospitalización porque la cobertura es muy baja (BsS 100.000), ni actualmente cuentan con Atención Médica Primaria, y el Suministro de Medicinas no se está cumpliendo desde 2016.

Firma la comunicación con los reclamos expuestos, María Cristina Amarista

Coordinadora del Grupo Jubilados y Sobrevivientes Corpoelec

(JubiladosEdelcaCaracas@gmail.com) y cierra con la siguiente consigna:

"NUESTRO FUTURO ES HOY, LO DIMOS TODO, MERECEMOS LO JUSTO"

La comunicación que consignaron va con copia para:

Presidente República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Econ. Ivan Espinoza (Gerente General de Talento Humano Corpoelec), Atención al Trabajador Corpoelec y Atención al Jubilado Corpoelec, Fetraelec