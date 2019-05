Trabajadores del IVIC cierran la Panamericana para exigir mejores salariales. Denuncian que la institución está "al borde del colapso"

Este jueves trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), cerraron la carretera Panamericana hacia Los Teques en señal de protesta, exigiendo mejoras salariales y denunciando que la institución está "al borde del colapso", reseñó el portal El UniversalEl presidente del Sindicato de Obreros del IVIC, Augusto Garmendia, dijo que la protesta se basa en los bajos sueldos, la falta de uniforme y las condiciones laborales, al tiempo de advertir que los trabajadores están expuestos, pues desde hace tres años no tienen equipos de protección personal.Denunció además que desde el 2009 no tienen contratación colectiva porque se venció y que han intentando todos los mecanismos enmarcados en la Ley Orgánica del Trabajo para su renovación, "pero no hay manera que eso salga de la oficina de presupuesto".Garmendia señaló también desde hace casi cinco años el instituto no cuenta con insumos necesarios para trabajar.Dejó claro que la manifestación es "meramente laboral", al señalar que "estamos reclamando las mejores condiciones para los trabajadores".Indicó que el director del IVIC, Eloy Antonio Sira Galíndez, está consciente de la protesta que se desarrolla hoy en la Panamericana, pues existe un "constante diálogo", no obstante, lamentó que no haya soluciones "a corto plazo".Garmendia dijo que el sindicato no sabe si el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Freddy Brito, esté en conocimiento de las condiciones del IVIC."No sabemos si está informado, pero él debe saberlo", señaló.