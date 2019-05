(VIDEO) Pensionados y trabajadores del Metro de Caracas protestaron este jueves por el deterioro de las instalaciones y los salarios

16-05-19.-Pensionados, jubilados y trabajadores del Metro de Caracas, junto con los representantes del sector transporte, se reunieron este jueves para protestar en la avenida Francisco de Miranda en Caracas.Los manifestantes exigen respeto a sus derechos y denuncian la "gravedad del deterioro" de los medios del transportes.Uno de los voceros denunció que se les han quitado beneficios como el seguro HCM. “Hoy por hoy, lo tiene una empresa de seguros que nos ha quitado el beneficio de la asistencia médica, aún y cuando usan nuestras instalaciones, nos cobran la consulta. En años anteriores no se pagaba”, denunció uno de los voceros.Aseguró que los beneficios han ido disminuyendo con la anuencia de la directiva del Sindicato Bolivariano de los Trabajadores y Trabajadoras del Metro de Caracas. “Ese sindicato ya no nos representa”, advirtieron.Asimismo, expresaron que "no es culpa de los trabajadores" el deterioro de las instalaciones y aseguran que se debe al "mal manejo" del presidente de la estatal de transporte subterráneo, César Vegas, y el presidente del sindicado patronal, Edison Alvarado."Con una flota de 45 trenes en la Línea 1 (del Metro) solo funcionan 24 trenes. En la Línea 2, de 44 trenes operan 18, y en la Línea 3, de 15 trenes solo funcionan ocho", expresó un trabajador del sistema.